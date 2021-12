Trio é preso com armas e drogas durante festa de suposto grupo criminoso em Acarape

Dois homens e uma mulher, apontados como integrantes de um grupo criminoso, foram presos na madrugada dessa segunda-feira, 13. A ação ocorreu no município de Acarape, distante 66 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), dois dos suspeitos capturados já possuíam histórico criminal por tráfico de drogas

As investigações apontaram que um grupo criminoso promoveria uma festa em um estabelecimento comercial, na localidade de Teobalde. Dessa forma, uma força-tarefa se deslocou até o local. Lá, os agentes de segurança confirmaram a realização do evento, com cerca de 100 pessoas. Durante abordagem aos participantes, os PMs encontraram entorpecentes, pistolas e munições.

Com Thiago da Silva Benedito, de 21 anos, foi apreendida uma pistola calibre. 40 e doze munições. Ele já possui antecedentes criminais por crime de trânsito, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já em posse de Jalyngson de Sousa Roseno, 25 anos, foram apreendidas 14,2 gramas de cocaína, 4,1 gramas de crack e um tablete de maconha pesando 27 gramas. Ele também já tem passagem por tráfico de drogas.

Por último, na bolsa de Mayara da Silva Sousa, de 21 anos, foi encontrada uma pistola calibre .38 e seis munições. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Baturité e posteriormente transferidos para a Delegacia Municipal de Redenção.

