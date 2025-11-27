Com mais de 12 mil focos, queimadas crescem 17% no Ceará em 2025

Ação Humana é apontada por especialistas como a principal causa dos incêndios / Crédito: Divulgação/Enel Distribuidora

O número de queimadas cresceu durante o último ano no Ceará. Entre os meses de julho e outubro de 2025, foram identificados 12.129 focos de incêndio no Estado, 17,3% a mais que o mesmo período de 2024, que acumulou 10.340 ocorrências.



Os dados foram coletados pela Enel Distribuidora e têm como base imagens de satélite fornecidas pela plataforma Climatempo. As informações são utilizadas para identificar em tempo real possível incêndios que venham a prejudicar a rede de energia. O levantamento atenta para a amplitude de queimadas de grande e pequeno porte no Estado, já que traz números maiores que os relatados pelo Corpo de Bombeiros (CBMCE), que registra apenas as ocorrências atendidas de incêndio. No mês de setembro, por exemplo, o CBMCE contabilizou 1.298 ocorrências de incêndio em vegetação, enquanto a Enel sinaliza mais de 3.800. Entre os destaques do levantamento está um problema já comum no Estado, que é a intensificação das queimadas no segundo semestre.

O número de focos encontrados apenas no quadrimestre de julho a outubro é quase cinco vezes maior (498,9%) que todo o primeiro semestre do ano, quando foram registrados 2.431 pontos de calor. Uma das explicações para esse aumento entre os semestres é o tempo mais seco, ventos fortes e altas temperaturas que perduram no Ceará entre os meses de junho e dezembro, favorecendo a proliferação das chamas. Entretanto, a ação humana sem as devidas precauções ainda é a principal causa de incêndios. “Disparadamente a principal causa é a ação humana. São responsáveis por mais de 95% desses focos de incêndio. O interesse principal é a limpeza de terrenos, mais até do que queimadas agrícolas, e geralmente para questões imobiliárias”, explica o biólogo e diretor do Instituto Ecos, Márcio Holanda.

O levantamento, entretanto, ressalta que apesar da maior prevalência, os focos não são exclusividade da parte Norte do Estado, apresentando altos índices também em outras regiões, como Centro-Sul (1.879), Leste (1.723), Sul (1.590) e Atlântico (1.143). Para especialistas, essa presença das queimadas espalhadas em todos o Estado se dá principalmente pelo interesse de grupos econômicos pelas terras, seja para plantio ou outras atividades. "Para se fazer uso do fogo é necessária autorização do órgão de fiscalização local, e também adotar medidas de prevenção como aceiros no entorno da área e assistir à queima controlada para prevenir qualquer incêndio. Infelizmente isso não acontece. No geral, claro que há exceções, as áreas queimadas são agricultáveis ou de loteamento. Isso não é coincidência", explica a mestra em diversidade biológica e recursos naturais, Raquel Soares.