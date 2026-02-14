Praia do Futuro tranquila neste sábado de Carnaval

FORTALEZA-CE BRASil - 14,02,2026 - Movimentação de carnaval na praia do futuro (João Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

A manhã deste sábado, 14, registrou uma baixa movimentação na Praia do Futuro, mesmo nas festividades do Carnaval. Muitos aproveitaram para levar as crianças para um passeio e ficar longe dos outros polos de festa. Nas barracas e na areia da praia predominavam as famílias, sem paredões de som ou foliões fantasiados.

O vendedor Alessandro Ruiz Fernandes, 51, veio de São Paulo com os amigos para passar o Carnaval em Fortaleza buscando tranquilidade e "fugir da folia": "Está um clima bom, bem agradável, e não está muito cheio ainda", opina.

O movimento tranquilo surpreendeu o público e os trabalhadores das barracas. Alguns garçons falaram ao O POVO, reclamando da baixa movimentação, mas indicam que, no Carnaval, o público costuma aumentar a partir do domingo. Famílias com crianças aproveitam manhã tranquila na Praia do Futuro O casal Ana Clara e Miguel foi um dos que aproveitaram o fim de semana para um passeio com os filhos na Praia do Futuro. Como moram próximo, costumam trazer os filhos Agnes, 3, e Afonso, 1, e também notaram menos movimento.

Priscila Aragão, 39, prefere aproveitar a praia na beira do mar. A família montou uma barraca e trouxe cadeiras para que a oficial da Marinha Mercante e o marido Rafael Barra pudessem ficar mais perto do filho, que gosta de ficar na água. “Na época da pandemia compramos cadeiras (de praia) e a barraca e achamos bem mais agradável ficar aqui embaixo. Para pedir comidas, geralmente vem um garçom até aqui ou vamos para as mesas para almoçar”, explica.

FORTALEZA-CE BRASil - 14,02,2026 - Movimentação de carnaval na praia do futuro (João Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - 14,02,2026 - Movimentação de carnaval na praia do futuro (João Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

Turistas aproveitam manhã de sol na Praia do Futuro Além dos fortalezenses, muitos turistas aproveitaram para ir à praia neste sábado. Vindo de Nova Russas, a cerca de 273 quilômetros da Capital, Regis Oliveira, 25, estava com a esposa e a filha Maria Clara, de 2 anos. A família veio aproveitar os dias do feriado na cidade. “A gente veio para relaxar e descansar do trabalho; e o movimento está bom, com muitas pessoas de fora, né?”,

Destacando-se no ambiente pelos adereços de Carnaval, os irmãos Omar e James Holanda vieram caracterizados de pirata e policial, respectivamente.