Praia do Futuro tranquila neste sábado de Carnaval

Praia do Futuro tem movimentação tranquila no sábado de CarnavalClima tranquilo atraiu muitas famílias para curtir o sábado de Carnaval na Praia do Futuro, que teve movimentação abaixo da média
A manhã deste sábado, 14, registrou uma baixa movimentação na Praia do Futuro, mesmo nas festividades do Carnaval. Muitos aproveitaram para levar as crianças para um passeio e ficar longe dos outros polos de festa.
Nas barracas e na areia da praia predominavam as famílias, sem paredões de som ou foliões fantasiados.
O vendedor Alessandro Ruiz Fernandes, 51, veio de São Paulo com os amigos para passar o Carnaval em Fortaleza buscando tranquilidade e "fugir da folia": "Está um clima bom, bem agradável, e não está muito cheio ainda", opina.
O movimento tranquilo surpreendeu o público e os trabalhadores das barracas. Alguns garçons falaram ao O POVO, reclamando da baixa movimentação, mas indicam que, no Carnaval, o público costuma aumentar a partir do domingo.
Famílias com crianças aproveitam manhã tranquila na Praia do Futuro
O casal Ana Clara e Miguel foi um dos que aproveitaram o fim de semana para um passeio com os filhos na Praia do Futuro. Como moram próximo, costumam trazer os filhos Agnes, 3, e Afonso, 1, e também notaram menos movimento.
Priscila Aragão, 39, prefere aproveitar a praia na beira do mar. A família montou uma barraca e trouxe cadeiras para que a oficial da Marinha Mercante e o marido Rafael Barra pudessem ficar mais perto do filho, que gosta de ficar na água.
“Na época da pandemia compramos cadeiras (de praia) e a barraca e achamos bem mais agradável ficar aqui embaixo. Para pedir comidas, geralmente vem um garçom até aqui ou vamos para as mesas para almoçar”, explica.
Turistas aproveitam manhã de sol na Praia do Futuro
Além dos fortalezenses, muitos turistas aproveitaram para ir à praia neste sábado. Vindo de Nova Russas, a cerca de 273 quilômetros da Capital, Regis Oliveira, 25, estava com a esposa e a filha Maria Clara, de 2 anos. A família veio aproveitar os dias do feriado na cidade.
“A gente veio para relaxar e descansar do trabalho; e o movimento está bom, com muitas pessoas de fora, né?”,
Destacando-se no ambiente pelos adereços de Carnaval, os irmãos Omar e James Holanda vieram caracterizados de pirata e policial, respectivamente.
Omar veio de Goiânia para o feriado e afirma que “veio para agitar, pois quem faz o local somos nós”. Mas admite que também quer passar um tempo tranquilo com a família.