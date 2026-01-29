Mancha no Mucuripe: Prefeitura e Estado marcam reunião para solucionar caso

Mancha é registrada no mar da Praia do Mucuripe, em Fortaleza, nesta terça-feira, 27 / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará vão estar reunidos neste sábado, 31, para discutir sobre as manchas escuras que voltaram a aparecer no litoral da Capital. Nessa semana, O POVO chegou a registrar a água em um tom escurecido próximo à galeria pluvial do Parque Bisão, na Praia do Mucuripe.

Informação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 29, durante coletiva de anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, que foi realizada no Paço Municipal.