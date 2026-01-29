Mancha no Mucuripe: Prefeitura e Estado marcam reunião para solucionar caso

Mancha no Mucuripe: Prefeitura e Estado marcam reunião para solucionar casoInformação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 29, durante coletiva de anúncia das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026
A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará vão estar reunidos neste sábado, 31, para discutir sobre as manchas escuras que voltaram a aparecer no litoral da Capital. Nessa semana, O POVO chegou a registrar a água em um tom escurecido próximo à galeria pluvial do Parque Bisão, na Praia do Mucuripe.
Informação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 29, durante coletiva de anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, que foi realizada no Paço Municipal.
De acordo com gestor, encontro também vai contar com a presença de representantes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), entre outros.
Ideia do encontro é discutir sobre as manchas que aparecem no litoral, entender o que causa elas e buscar soluções. "Isso é um problema de saúde pública e também é um problema para o nosso turismo [...] É muito feio para a Cidade uma situação dessas", disse o petista durante coletiva de imprensa.
Ao ser questionado pelo O POVO sobre a substância observada nessa semana no mar ser de esgoto, o Prefeito informou que ainda não havia essa confirmação e evitou usar o termo durante o discurso.
Em nota enviada anteriormente, a Agefis chegou a pontuar que os registros podem estar relacionados “ao arraste de sedimentos, areia e materiais acumulados nas vias, conduzidos pelas galerias pluviais até os pontos de deságue no mar”, mas não descartou a possibilidade de manchas derivarem de esgotamentos.
Evandro ainda citou na coletiva que a problemática tem sido recorrente na Capital e acenou para ações que de "solução definitiva. "O importante não é apontar quem tá errado, é que resolva o problema [...] Eu espero que ao término da minha gestão a gente tenha isso solucionado definitivamente", disse.