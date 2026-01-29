Prefeitura planeja instalar três Upinhas durante época chuvosa

Foto de apoio ilustrativo / Crédito: João Filho Tavares

A Prefeitura de Fortaleza planeja instalar três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para assistência pediátrica durante a época chuvosa, quando casos de arboviroses têm maior incidência. De acordo com planejamento inicial, Upinhas funcionariam de março a julho deste ano de 2026. Leia também | Canindé tem chuvas de 119 mm; CE registra acumulados em 160 municípios

Informação foi divulgada por Riane Azevedo, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), nesta quinta-feira, 29, durante anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, no Paço Municipal.