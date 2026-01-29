Prefeitura planeja instalar três Upinhas durante época chuvosa

Prefeitura de Fortaleza planeja instalar três Upas para atendimento pediátrico durante época chuvosaEquipamentos funcionariam de março a julho deste ano de 2026. Município também estuda manter 20 postos de saúde abertos aos finais de semana
A Prefeitura de Fortaleza planeja instalar três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para assistência pediátrica durante a época chuvosa, quando casos de arboviroses têm maior incidência. De acordo com planejamento inicial, Upinhas funcionariam de março a julho deste ano de 2026.
Leia também | Canindé tem chuvas de 119 mm; CE registra acumulados em 160 municípios
Informação foi divulgada por Riane Azevedo, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), nesta quinta-feira, 29, durante anúncio das ações da Operação Quadra Chuvosa de 2026, no Paço Municipal.
Conforme secretária, equipamentos são pensados no formato de containers. Eles devem ser instalados em áreas estratégicas, funcionando próximo a unidades como o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), o Hospital da Criança de Fortaleza (HIF) e o Hospital Infantil Filantrópico Sopai, com apoio do Governo do Ceará.
Leia mais
Proposta é de que instalações recebam somente crianças que precisam de atendimento de emergência. "São aquelas crianças que saem do perfil azul e verde e vão para um perfil mais amarelo [...] [Vamos] observar [o paciente] em 24 horas, se ele não melhorou, aí é que vai para uma internação. Isso a gente tá tentando fazer para prevenir que os pacientes vão logo para o hospital. E aí superlota os hospitais", diz.
Ainda segundo Riane, o projeto está "em análise". Além das Upinhas, o Municipío também estuda manter 20 postos de saúde abertos durante os finais de semana da época chuvosa.
Equipamentos, localizados em bairros que costumam ter mais casos de doenças virais, devem funcionar no período junto as suas farmácias. Propostas fazem parte do plano da Prefeitura de enfrentamento das arboviroses, que inclue ainda campanhas de vacinação e ações educativas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente