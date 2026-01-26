"Quem domina território cearense é o Estado", diz Elmano sobre facção

"Quem domina território cearense é o Estado", diz Elmano sobre facçãoA afirmação ocorreu em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 26, durante assinatura de termo para criação de quatro novos presídios
Na primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi), realizada no Palácio da Abolição nesta segunda-feira, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou que “quem domina o território cearense é o Estado do Ceará”.
A declaração, durante coletiva de imprensa, veio após questionamento sobre a hegemonia do Comando Vermelho (CV) no Ceará. O chefe do executivo Estadual apontou a existência de uma “busca de predominância” do grupo criminoso, de origem carioca, diante de outras facções.
“Nós sabemos a disputa entre as facções pelos negócios que elas realizam. Mas quem domina o território cearense é o estado do Ceará, que controla os territórios. O Ceará não tem área, não tem bairro, não tem comunidade que a polícia não entre, não tem bairro que a Polícia Civil não faça suas diligências”, disse.
Elmano assinou termo para aumento de vagas no sistema penitenciário
Na ocasião, Elmano assinou um termo de compromisso para o aumento de cinco mil novas vagas no sistema penitenciário em quatro novos presídios, uma das primeiras medidas anunciadas pelo Coesi em 2026.
A iniciativa prevê a construção de vagas em quatro novos presídios: dois deles com mil vagas cada, no interior cearense, e outros dois com 1,5 mil vagas, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O espaço de construção das futuras unidades ainda será divulgado, com previsão de entrega até o final do ano — “Nós queremos terminar o ano com as 5 mil vagas prontas para serem utilizadas pelo sistema prisional”, afirma o governador. (Colaborou Mirla Nobre)