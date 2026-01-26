"Quem domina território cearense é o Estado", diz Elmano sobre facção

Declaração do governador veio durante coletiva de imprensa, após questionamento sobre hegemonia do Comando Vermelho (CV) no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Na primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi), realizada no Palácio da Abolição nesta segunda-feira, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou que “quem domina o território cearense é o Estado do Ceará”. A declaração, durante coletiva de imprensa, veio após questionamento sobre a hegemonia do Comando Vermelho (CV) no Ceará. O chefe do executivo Estadual apontou a existência de uma “busca de predominância” do grupo criminoso, de origem carioca, diante de outras facções.

“Nós sabemos a disputa entre as facções pelos negócios que elas realizam. Mas quem domina o território cearense é o estado do Ceará, que controla os territórios. O Ceará não tem área, não tem bairro, não tem comunidade que a polícia não entre, não tem bairro que a Polícia Civil não faça suas diligências”, disse.