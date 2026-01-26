Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Quem domina território cearense é o Estado", diz Elmano sobre facção

"Quem domina território cearense é o Estado", diz Elmano sobre facção

A afirmação ocorreu em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 26, durante assinatura de termo para criação de quatro novos presídios
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi), realizada no Palácio da Abolição nesta segunda-feira, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou que “quem domina o território cearense é o Estado do Ceará”.

A declaração, durante coletiva de imprensa, veio após questionamento sobre a hegemonia do Comando Vermelho (CV) no Ceará. O chefe do executivo Estadual apontou a existência de uma “busca de predominância” do grupo criminoso, de origem carioca, diante de outras facções.

“Nós sabemos a disputa entre as facções pelos negócios que elas realizam. Mas quem domina o território cearense é o estado do Ceará, que controla os territórios. O Ceará não tem área, não tem bairro, não tem comunidade que a polícia não entre, não tem bairro que a Polícia Civil não faça suas diligências”, disse.

Elmano assinou termo para aumento de vagas no sistema penitenciário

Na ocasião, Elmano assinou um termo de compromisso para o aumento de cinco mil novas vagas no sistema penitenciário em quatro novos presídios, uma das primeiras medidas anunciadas pelo Coesi em 2026.

A iniciativa prevê a construção de vagas em quatro novos presídios: dois deles com mil vagas cada, no interior cearense, e outros dois com 1,5 mil vagas, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O espaço de construção das futuras unidades ainda será divulgado, com previsão de entrega até o final do ano — “Nós queremos terminar o ano com as 5 mil vagas prontas para serem utilizadas pelo sistema prisional”, afirma o governador. (Colaborou Mirla Nobre)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Elmano de Freitas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar