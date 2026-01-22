Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsão

Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsãoMorada Nova registrou o maior índice, com 20 milímetros (mm) nas útimas 24 horas; previsão sugere estabilidade atmosférica e altas temperaturas no Estado até este sábado, 24
Ceará registrou chuvas em 28 municípios, das 7 horas de quarta-feira, 21, às 7 horas desta quinta, 22. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Jaguaribana, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém concentram as principiais precipitações.
Morada Nova registrou o maior índice, com 20 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Martinópole (19 mm), Aiuaba (14, 8 mm), Senador Sá (14 mm), Russas (13, 1 mm), Trairi (13 mm), Quiterianópolis (10 mm) e Assaré (9, 2 mm).
Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.
Leia mais
Previsão do tempo para o Ceará indica estabilidade atmosférica e altas temperaturas
Anda conforme a Fundação, a previsão do tempo até este sábado, 24, aponta condições predominantemente de estabilidade atmosférica com céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu sem nuvens no Estado.
Cenário favorece altas temperaturas, principalmente em áreas do centro-sul. No entanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante as próximas madrugadas, bem como na porção noroeste ao longo da tarde desta sexta-feira, 23, e sábado.
Em seguida, espera-se aumento da nebulosidade sobre o território cearense, com possibilidade de acumulados isolados em todas as macrorregiões.
De acordo com o Órgão, as pluviosidades previstas estão associadas à atuação de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, além de convecção local favorecida por efeitos como a brisa e a combinação entre temperatura, umidade e relevo.
Embora haja a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas. no leste da Região Nordeste do Brasil, esse sistema não deve provocar alterações significativas nas condições de tempo no período em análise.
Veja a seguir previsão detalhada para os próximos dias no Ceará
- Quinta-feira, 22
Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões;
Tarde: céu varinado de parcialmente nublado a sem nevens em todas as macrorregiões;
Noite: céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.
- Sexta-feira, 23
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;
Tarde: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte;
Noite: céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.
- Sábado, 24
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;
Tarde: céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns;
Noite: céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri, na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns.
Dez maiores chuvas por posto do dia
- Morada Nova (Posto: EIXÃO 2): 20 mm;
- Martinópole (Posto: AÇUDE MARTINÓPOLE): 19 mm;
- Aiuaba (Posto: BOM NOME): 14, 8 mm;
- Morada Nova (Posto: LAGOA DA SERRA): 14, 4 mm;
- Martinópole (Posto: MARTINÓPOLE): 14 mm;
- Senador Sá (Posto: SENADOR SÁ): 14 mm;
- Russas (Posto: SÍTIO TIMBAÚBA MACORÉ): 13, 1 mm;
- Trairi (Posto: TRAIRI): 13 mm;
- Quiterianópolis (Posto: CRUZ): 10 mm;
- Assaré (Posto: ASSARÉ): 9, 2 mm.