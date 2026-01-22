Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsão

Morada Nova registrou o maior índice, com 20 milímetros (mm) nas útimas 24 horas; previsão sugere estabilidade atmosférica e altas temperaturas no Estado até este sábado, 24
Kaio Pimentel
Ceará registrou chuvas em 28 municípios, das 7 horas de quarta-feira, 21, às 7 horas desta quinta, 22. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Jaguaribana, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém concentram as principiais precipitações.

Morada Nova registrou o maior índice, com 20 milímetros (mm).

Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Martinópole (19 mm), Aiuaba (14, 8 mm), Senador Sá (14 mm), Russas (13, 1 mm), Trairi (13 mm), Quiterianópolis (10 mm) e Assaré (9, 2 mm).

Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.

Previsão do tempo para o Ceará indica estabilidade atmosférica e altas temperaturas

Anda conforme a Fundação, a previsão do tempo até este sábado, 24, aponta condições predominantemente de estabilidade atmosférica com céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu sem nuvens no Estado.

Cenário favorece altas temperaturas, principalmente em áreas do centro-sul. No entanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante as próximas madrugadas, bem como na porção noroeste ao longo da tarde desta sexta-feira, 23, e sábado.

Em seguida, espera-se aumento da nebulosidade sobre o território cearense, com possibilidade de acumulados isolados em todas as macrorregiões.

De acordo com o Órgão, as pluviosidades previstas estão associadas à atuação de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, além de convecção local favorecida por efeitos como a brisa e a combinação entre temperatura, umidade e relevo.

Embora haja a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas.  no leste da Região Nordeste do Brasil, esse sistema não deve provocar alterações significativas nas condições de tempo no período em análise.  

Veja a seguir previsão detalhada para os próximos dias no Ceará

  • Quinta-feira, 22

Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;

Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões;

Tarde: céu varinado de parcialmente nublado a sem nevens em todas as macrorregiões;

Noite: céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.

  • Sexta-feira, 23

Madrugada e manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;

Tarde: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte;

Noite: céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.

  • Sábado, 24

Madrugada e manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité;

Tarde: céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns;

Noite: céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri, na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Sertão Central e Inhamuns.

Dez maiores chuvas por posto do dia

  1. Morada Nova (Posto: EIXÃO 2): 20 mm;
  2. Martinópole (Posto: AÇUDE MARTINÓPOLE): 19 mm;
  3. Aiuaba (Posto: BOM NOME): 14, 8 mm;
  4. Morada Nova (Posto: LAGOA DA SERRA): 14, 4 mm;
  5. Martinópole (Posto: MARTINÓPOLE): 14 mm;
  6. Senador Sá (Posto: SENADOR SÁ): 14 mm;
  7. Russas (Posto: SÍTIO TIMBAÚBA MACORÉ): 13, 1 mm;
  8. Trairi (Posto: TRAIRI): 13 mm;
  9. Quiterianópolis (Posto: CRUZ): 10 mm;
  10. Assaré (Posto: ASSARÉ): 9, 2 mm.

