Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsão

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registrou chuvas em 28 municípios, das 7 horas de quarta-feira, 21, às 7 horas desta quinta, 22 / Crédito: FERNANDA BARROS

Ceará registrou chuvas em 28 municípios, das 7 horas de quarta-feira, 21, às 7 horas desta quinta, 22. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média; VEJA



Jaguaribana, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém concentram as principiais precipitações.

Morada Nova registrou o maior índice, com 20 milímetros (mm). Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Martinópole (19 mm), Aiuaba (14, 8 mm), Senador Sá (14 mm), Russas (13, 1 mm), Trairi (13 mm), Quiterianópolis (10 mm) e Assaré (9, 2 mm). Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.

Em seguida, espera-se aumento da nebulosidade sobre o território cearense, com possibilidade de acumulados isolados em todas as macrorregiões. De acordo com o Órgão, as pluviosidades previstas estão associadas à atuação de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, além de convecção local favorecida por efeitos como a brisa e a combinação entre temperatura, umidade e relevo. Embora haja a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) Sistema de pressão em médios e altos níveis da troposfera, que tem como característica a circulação dos ventos no sentido horário em torno de seu centro seco, e presença de nebulosidade e precipitação em suas bordas. no leste da Região Nordeste do Brasil, esse sistema não deve provocar alterações significativas nas condições de tempo no período em análise.