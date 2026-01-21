Funceme divulgará prognóstico de chuvas para o Ceará

Funceme divulgará prognóstico de chuvas para fevereiro, março e abril no CearáPrognóstico será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, com participação dos secretários de Estado e gestores de órgãos vinculados.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgará nesta quarta-feira, 21, o prognóstico de chuvas para o trimestre de fevereiro a abril de 2026 no Ceará.
Em 2025, 59,9% do território cearense registrou chuvas abaixo da média histórica durante a quadra chuvosa, de fevereiro a maio. Apenas 5% do Estado ficou acioma da média.
Prognóstico será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, com participação dos secretários de Estado e gestores de órgãos vinculados.
Estado registrou chuvas em pelo menos 28 cidades entre as 7h de de terça-feira, 20, as 7 horas desta quarta, 21.
Na terça-feira, 20, quinze municípios cearenses tiveram alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de perigo potencial para chuvas intensas.
O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente