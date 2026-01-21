Funceme divulgará prognóstico de chuvas para o Ceará

Chuvas em Fortaleza / Crédito: Daniel Galber

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgará nesta quarta-feira, 21, o prognóstico de chuvas para o trimestre de fevereiro a abril de 2026 no Ceará. Em 2025, 59,9% do território cearense registrou chuvas abaixo da média histórica durante a quadra chuvosa, de fevereiro a maio. Apenas 5% do Estado ficou acioma da média.

Prognóstico será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, com participação dos secretários de Estado e gestores de órgãos vinculados.

