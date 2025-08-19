MEC: cursos de Medicina mal avaliados vão sofrer punições

Do total de vagas, 144 são para pessoas formadas em medicina / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) vai avaliar, anualmente, os cursos de Medicina ofertados em todo o Brasil. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (EnaMed) vai ser aplicado pela primeira vez em 19 de outubro deste ano. O resultado sai em dezembro e já pode afetar as matrículas feitas em Medicina para 2026. Isso porque as faculdades que tiverem notas 1 ou 2 - o mínimo é 1 e o máximo 5 - podem sofrer medidas cautelares.

"O grande objetivo é melhorar a formação de médicos em todo o Brasil. Vamos ser criteriosos com todos os cursos, que vão ser supervisionados e avaliados. Vamos avaliar como está a qualidade na formação dos alunos e, consequentemente, do curso ofertado pela instituição, o que vai permitir ao MEC tomar algumas medidas", afirmou o ministro Camilo Santana.

Entre as medidas estão a redução de vagas para ingresso nos cursos (para quem tirou nota 2) e até a suspensão de matrícula para novos alunos (instituições com nota 1). Conceitos 1 e 2 ainda terão a suspensão de contratos via Financiamento Estudantil (Fies) e ficam impedidos de participar do Prouni (Programa Universidade Para Todos). Cursos de Medicina poderão se defender Antes de qualquer cautelar, porém, os cursos de Medicina vão poder se defender. Nos trinta dias subsequentes à divulgação das notas, o MEC vai procurar as instituições que podem ser sancionadas. Depois disso, as faculdades vão ter outros 30 dias para apresentar defesa.

"Outra novidade é que, a partir do próximo ano, todas as instituições que oferecem curso de Medicina no Brasil vão ser visitadas in loco pelo MEC para fazer uma avaliação mais aprofundada da oferta desses cursos em todo o País", revelou Camilo.

O MEC vai reavaliar as instituições no EnaMed do ano seguinte. Caso não haja melhora, o curso pode até ser extinto.