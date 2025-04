UFC conquista nota máxima no IGC do MEC pelo segundo ano consecutivo / Crédito: Reprodução/Viktor Braga/UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) alcançou, pelo segundo ano consecutivo, a nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC), um dos principais indicadores de qualidade da educação superior no Brasil. O resultado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ligado ao Ministério da Educação (MEC), e faz parte dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior referentes ao ano de 2023.

No Ceará, a UFC foi a única instituição pública a obter a nota máxima, sendo acompanhada por apenas uma instituição privada do Estado. Com isso, o Ceará ficou na nona posição entre os estados com maior número de instituições com conceito máximo. O IGC avalia o desempenho de instituições públicas e privadas com base em critérios como desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), infraestrutura, corpo docente, avaliação da pós-graduação e outros fatores. Em todo o país, 2.101 instituições foram analisadas, mas apenas 66 conquistaram a nota máxima (5), representando apenas 3,2% do total. Entre as públicas, 33 alcançaram esse patamar, tendo a UFC entre elas.

UFC: quatro cursos ficaram entre os cinco melhores do Brasil Entre os cursos da UFC que se destacaram nacionalmente, quatro ficaram entre os cinco melhores do Brasil em suas respectivas áreas: Farmácia (2º lugar entre 590 cursos), Fisioterapia (2º de 711), Zootecnia (4º de 111) e Enfermagem (5º de 976). Todos esses cursos são ofertados no campus de Fortaleza. Marcizo Viana, diretor da Divisão de Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas (Copav), lembra que o IGC é calculado a partir de diversos indicadores, como os Conceitos Preliminares de Curso (CPC) e os dados da pós-graduação avaliados pela Capes. “O ENADE tem papel central, pois além de medir o desempenho dos alunos, também considera a percepção deles sobre a estrutura da universidade”, disse.

Na edição 2023 do Enade, 9.812 cursos foram avaliados em todo o Brasil. Cursos das áreas de saúde e engenharias se destacaram, com as maiores médias observadas nas graduações em Medicina, Fisioterapia, Arquitetura e Engenharia Ambiental. Na UFC, os resultados obtidos indicam solidez tanto nos cursos tradicionais quanto nos mais recentes. Em 2024, o MEC redefiniu o foco do Enade para avaliar prioritariamente cursos de formação de professores, o chamado "Enade das Licenciaturas". Na UFC, 25 cursos de licenciatura participaram dessa nova edição, cujo resultado será divulgado em 2025.