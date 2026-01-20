Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsão

Ceará registra chuva em mais de 20 municípios; confira previsãoParamoti registrou o maior índice, com 13, 2 milímetros (mm) entre 7h de segunda, 19, e 7h desta terça, 20. Veja temperaturas para o Estado
Ceará registrou chuvas em 21 municípios, das 7 horas de segunda-feira, 19, às 7 horas desta terça, 20. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Litoral Norte concentram as principiais precipitações.
Paramoti registrou o maior índice, com 13, 2 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Trairi (11 mm), Crateús (10 mm), Caridade (10 mm), Pedra Branca (7 mm), Barreira (5, 4 mm), Quixeramobim (4, 3 mm), Milagres (3 mm), General Sampaio (3 mm) e Cruz (3 mm).
Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.
Previsão para o Ceará indica chuvas mais intensas no Centro-Norte
Ainda conforme a Funceme, durante esta manhã, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverá atuar nas proximidades da costa Norte da região Nordeste do Brasil, incluindo no litoral do Ceará.
Essa condição favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus no Centro-Norte cearense, onde há potencial para chuvas mais intensas ao longo do dia.
Além disso, a aproximação de um novo sistema frontal, prevista para alcançar o Sul da Região entre esta terça e quarta, 21, contribuirá para a formação de instabilidades no Centro-Sul e Oeste do Ceará.
Com o predomínio da nebulosidade, as temperaturas tendem a permanecer menos elevadas.
As máximas devem variar entre 34°C e 36°C nas áreas mais quentes das macrorregiões Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, no Litoral do Pecém, no Cariri e no Litoral Norte.
Nas demais regiões, os valores máximos ficam entre 28°C e 33°C.
Em função da atuação da ZCIT, os ventos predominam de nordeste, com rajadas que podem alcançar até 40 km/h em todas as macrorregiões.
A atuação da ZCIT próxima à faixa litorânea favorece a ocorrência de chuvas durante a manhã e noite desta terça, bem como na madrugada e manhã de quarta. Em seguida, o tempo deve permanecer mais estável, com céu parcialmente nublado e sem chuva.
Em Fortaleza, as temperaturas variam entre 24°C e 33°C. Enquanto que em na Região Metropolitana da Capital, os valores ficam entre 22°C e 33°C.
Veja a seguir previsão detalhada para os próximos dias no Ceará
- Terça-feira, 20
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas na faixa litorânea, e alta possibilidade de chuvas esparsas nas demais macrorregiões;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais regiões, alta possibilidade de chuvas isoladas;
Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém alta possibilidade de chuvas esparsas. No Litoral de Fortaleza baixa possibilidade de chuvas esparsas;
Noite: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral Norte e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.
- Quarta-feira, 21
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Na Jaguaribana chuvas isoladas;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Na Jaguaribana e no Cariri chuvas isoladas;
Tarde: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns;
Noite: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte, e baixa possibilidade nas demais macrorregiões.
- Quinta-feira, 22
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas em todas as macrorregiões;
Tarde: céu variando de poucas nuvens a sem nuvens no Litoral de Fortaleza, Litoral da Jaguaribana e Litoral do Pecém. Nas demais áreas céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuvas isoladas;
Noite: céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Paramoti (Posto: PARAMOTI): 13, 2 mm;
- Trairi (Posto: TRAIRI) : 11 mm;
- Crateús (Posto: BELÉM) : 10 mm;
- Caridade (Posto: CARIDADE) : 10 mm;
- Pedra Branca (Posto: MINEIROLÂNDIA) : 7 mm;
- Barreira (Posto: BARREIRA): 5, 4 mm;
- Quixeramobim (Posto: ASSENTAMENTO NOVO CANAÃ): 4, 3 mm;
- Milagres (Posto: SÍTIO SACO): 3 mm;
- General Sampaio (Posto: GENERAL SAMPAIO): 3 mm;
- Cruz (Posto: SÍTIO PITOMBEIRAS DE CRUZ): 3 mm.