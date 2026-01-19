Funceme emite aviso de riscos potencial e médio para chuvas no CE

Funceme emite aviso de riscos potencial e médio para chuvas no CEO aviso tem previsão para terminar às 12 horas da terça-feira, 20. Regiões afetadas são do Cariri, Jaguaribana, faixa litorânea e Maciço do Baturité
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu dois alertas de risco potencial e médio para chuvas intensas no Ceará, nesta segunda-feira, 19.
O aviso foi emitido ainda de tarde, e tem previsão para terminar às 12 horas da terça-feira, 20.
Conforme a previsão da Funceme, a regiões do Cariri cearense e Jaguaribana estão com risco potencial de 20% a 40% de probabilidade à ocorrência de chuvas intensas. Não é descartada a possibilidade de trovoadas.
Já a faixa litorânea e o Maciço do Baturité, estão sujeitos a ocorrência de chuvas intensas e risco médio, com 41% a 70% de probabilidade que aconteça. Neste caso, possibilidade de trovoadas não são descartadas.
Zcit colabora para zona de instabilidade
Zona de Convergência Intertropical (Zcit) segue colaborando para áreas de instabilidade, conforme indicou a Funceme.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Zcit é uma banda de nuvens que circula todo o globo terrestre na região equatorial. Também é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva em parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
É formada a partir da convergência dos ventos alísios Vindos do Nordeste, com origem no Hemisfério Norte, e, também, do sudeste, com origem no Hemisfério Sul. e fica localizada, aproximadamente, 14 graus ao Norte e 2 graus ao Sul da linha do Equador ao longo de todo o ano.
A Zona de Convergência Intertropical se desloca para o Hemisfério Sul no fim do verão e início do outono, principalmente entre os meses de março e abril, quando tem maior influência na faixa norte das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
O aviso foi baseado na análise de dados dos modelos numéricos globais e regionais da Funceme e de outras instituições.
A previsão diária do tempo pode ser acompanhada através do site da Funceme, ou do aplicativo Funceme Tempo, que está disponível para Android e iOS.