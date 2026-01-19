Funceme emite aviso de riscos potencial e médio para chuvas no CE

Imagem de apoio ilustrativo. Aviso é válido até às 12 horas da terça-feira, 20 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu dois alertas de risco potencial e médio para chuvas intensas no Ceará, nesta segunda-feira, 19. Cariri lidera com maior chuva das últimas 24 horas; CONFIRA PREVISÃO

O aviso foi emitido ainda de tarde, e tem previsão para terminar às 12 horas da terça-feira, 20.

Alerta só termina ao meio-dia da terça-feira, 20 Conforme a previsão da Funceme, a regiões do Cariri cearense e Jaguaribana estão com risco potencial de 20% a 40% de probabilidade à ocorrência de chuvas intensas. Não é descartada a possibilidade de trovoadas. Já a faixa litorânea e o Maciço do Baturité, estão sujeitos a ocorrência de chuvas intensas e risco médio, com 41% a 70% de probabilidade que aconteça. Neste caso, possibilidade de trovoadas não são descartadas. Zcit colabora para zona de instabilidade Zona de Convergência Intertropical (Zcit) segue colaborando para áreas de instabilidade, conforme indicou a Funceme.