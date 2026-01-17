Ceará terá "Dia D" de vacinação neste sábado, 17

Aplicação da Vacina Qdenga será ampliada de 27 para todos os 184 municípios do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará terá um "Dia D" de vacinação neste sábado, 17. Ao todo, cerca de 30 vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização (PNI) estarão disponíveis em todos os 184 municípios do Estado. Entre os imunizantes aplicados neste fim de semana estarão vacinas como a do Papilomavírus Humano (HPV), hepatites e dengue.

Essa, entretanto, estará disponível apenas para pessoas de 15 a 59 anos de Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que participa do programa piloto de aplicação da vacina elaborado pelo Ministério da Saúde (MS), junto a Botucatu (SP) e Nova Lima (MG). O dia D realizado este fim de semana visa blindar as crianças contra a dengue e outras doenças antes da volta às aulas, que acontece no próximo mês de fevereiro. "Teremos um dia de mensal justamente para que os municípios possam garantir a vacinação nesse processo de volta às aulas escolares, no sentido de atualizar o esquema de vacinação dessas crianças e adolescentes. E aí aproveita a vacina aproveita e toma a vacina da dengue, do HPV, da hepatite...", explica a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges.

Mais de 60 mil pessoas devem ser imunizadas em Maranguape

Entre 60 e 63 mil pessoas entre 15 e 59 anos de idade deverão ser imunizadas contra a dengue durante o projeto de aplicação piloto em Maranguape. Iniciada neste sábado, a previsão é de que a campanha perdure até o dia 31 de janeiro, em todas as salas de vacinação do município.

Das 65 mil doses projetadas para chegarem ao Ceará neste primeiro momento, cerca de 25 mil já estão no Estado, e mais imunizantes devem ser enviados até o fim da campanha. "A perspectiva é que a gente tenha uma capacidade de produção cada vez maior. E aí, nessa capacidade de produção maior, ampliar cada vez mais para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde está realmente fortalecendo essa estratégia de combate da dengue. É uma doença grave que pode causar hospitalização, internação e até óbito, principalmente em pessoas mais suscetivas", pontua Borges.

Bem sucedido o piloto nesses três municípios, a vacinação com a Butantan-DV poderá ser expandida para outros públicos em todo o País. Ainda não há confirmação oficial de como será o fluxo dessa expansão, mas a tendência é de que os primeiros a serem vacinados sejam os profissionais da saúde, seguidas por pessoas com comorbidades, e depois público geral, em escala decrescente de idade. No momento, o imunizante ainda não recebeu autorização para ser aplicado em pessoas acima de 60 anos e aguarda liberação do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo a ser vacinado.