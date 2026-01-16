Vacina nacional para dengue é 100% eficaz contra internações

Vacina Butantan-DV terá 100% de eficácia contra casos de internação por dengue / Crédito: Samuel Setubal

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan terá 100% de eficácia contra casos de internação por dengue. Conforme estudos realizados pelo instituto entre 2016 e 2024, o imunizante reduzirá em 74% as chances de contração de qualquer nível de dengue e em 91% os avanços para quadros mais graves, que não precisem de hospitalização. LEIA TAMBÉM | Com 2.097 transplantes em 2025, CE supera registro do ano anterior



Ou seja, mesmo imunizado, o paciente poderá contrair dengue, entretanto, as chances de avanço para quadros graves, como a dengue hemorrágica, serão significativamente menores, e zeradas as necessidades de internação. A vacina será disponibilizada inicialmente para as cidades de Maranguape, aqui no Ceará, Botucatu (SP) e Nova Lima (MG). No município cearense, a aplicação começa neste sábado, 17, em todas as salas de vacina do município. "Nós temos ali [na vacina] a prevenção de formas sintomáticas e, claro, prevenção de formas graves da dengue. Então, fazer a vacina e garantir realmente o esquema completo é fundamental pra gente evitar esse agravamento da doença", afirma a coordenadora de imunização da Secretaria da saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges. Aplicação da Vacina Qdenga será ampliada de 27 para todos os 184 municípios do Ceará Crédito: Samuel Setubal Vacina Qdenga, também contra a dengue, que já era aplicada em 27 municípios do Ceará desde 2024, para jovens entre 10 e 14 anos de idade Crédito: Samuel Setubal Vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue Crédito: Samuel Setubal Ana Karine Borges, coordenadora de imunização da exibe vacinas contra a dengue disponíveis no Ceará Crédito: Samuel Setubal

Ao todo, 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros participaram dos testes da vacina, que combate os quatro sorotipos da dengue. As doses foram eficazes tanto em pessoas que já tiveram a doença, quanto naquelas que nunca a haviam contraído. As reações foram de leves a moderadas, com maior incidência de dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga. Mais de 60 mil pessoas devem ser imunizadas em Maranguape Entre 60 e 63 mil pessoas entre 15 e 59 anos de idade deverão ser imunizadas contra a dengue durante o projeto de aplicação piloto em Maranguape. Iniciada neste sábado, a previsão é de que a campanha perdure até o dia 31 de janeiro, em todas as salas de vacinação do município.

A aplicação faz parte de uma nova estratégia do Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a dengue. Das 65 mil doses projetadas para chegarem ao Ceará neste primeiro momento, cerca de 25 mil já estão no Estado, e mais imunizantes devem ser enviados até o fim da campanha. "A perspectiva é que a gente tenha uma capacidade de produção cada vez maior. E aí, nessa capacidade de produção maior, ampliar cada vez mais para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde está realmente fortalecendo essa estratégia de combate da dengue. É uma doença grave que pode causar hospitalização, internação e até óbito, principalmente em pessoas mais suscetivas", pontua Borges. Bem sucedido o piloto nesses três municípios, a vacinação com a Butantan-DV poderá ser expandida para outros públicos em todo o País.

Ainda não há confirmação oficial de como será o fluxo dessa expansão, mas a tendência é de que os primeiros a serem vacinados sejam os profissionais da saúde, seguidas por pessoas com comorbidades, e depois público geral, em escala decrescente de idade. No momento, o imunizante ainda não recebeu autorização para ser aplicado em pessoas acima de 60 anos e aguarda liberação do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo a ser vacinado. "A perspectiva é que a gente avance primeiro para os profissionais da saúde da atenção primária, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e posteriormente possa fazer de forma escalonada, iniciando pela faixa etária mais alta, ou seja, a faixa que tem maior risco de adoecimento e depois baixando até a faixa de até 15 anos de idade para todos os municípios brasileiros", conclui a coordenadora.