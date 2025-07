Projeto de Lei propõe que estudantes possam escolher melhor nota do Enem para o Sisu

Edição do Sisu de 2025 teve 254.899 candidatos aprovados / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, durante a última segunda-feira, 7, um projeto de lei (PL) que permitirá aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) decidir qual nota pretendem usar para entrar na universidade. Com a medida, os estudantes poderão escolher o melhor entre seus dois últimos resultados no vestibular para disputar uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).