Conselho de Ed.Física lança nota técnica após mortes em academias

Conselho de Ed.Física lança nota com orientações após mortes em academiasÓrgão alerta para a necessidade de avaliação prévia dos alunos e capacitação continuada de profissionais e academias; redes sociais são apontadas como agravante da situação
O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (Cref5), órgão com atuação sobre a prática laboral da educação física em todo o Ceará, divulgou uma nota técnica sobre as recentes mortes de alunos em academias de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). O texto, publicado na noite desta quarta-feira, 17, traz orientações sobre como evitar e o que fazer em casos de acidentes. (confira ao final da matéria)
Um dos principais pontos destacados pela nota é a realização de avaliação prévia ao início do cronograma de exercícios. Apesar de não ser obrigatória, a conferência sobre o histórico de saúde do paciente é recomendada entre os profissionais do ramo a fim de descobrir quadros que possam levar a problemas futuros.
"A avaliação prévia tenta identifcar algumas questões que são consideradas fatores de risco para que o treino da pessoa seja de acordo com as condições dela. Em alguns casos também são exigido exames médicos prévios para que a pessoa possa fazer o exercício físico", pontua o conselheiro do Cref5, Weton Godinho.
Essas avaliações buscam minimizar a chance de acidentes como os vistos recentemente no Ceará. Apenas nos útimos três meses, foram registradas quatro mortes de alunos que passaram mal durante atividades físicas em academias.
Aliado aos pontos destacados na nota, o conselheiro também destaca a necessidade de um maior cuidado pelos alunos. Com mais pessoas frequentando as academias, Godinho afirma que o número de acidentes também tende a subir, mas pondera que as redes sociais são um fator impulsionador dessa estatística.
O profissional destaca ainda que "dicas" de influenciadores, que por vezes não são formados em Educação Física, e até mesmo a pressão por um corpo perfeito, fazem com que os alunos tomem medidas arriscadas, exigindo cargas nocivas a diversos órgãos do corpo, principalmente ao coração.
"Esses dias cheguei a ver pessoas copiando um influencer muito famoso, principalmente entre os mais jovens, no uso de pré-treino antes de treinar e o consumo de bebidas energéticas durante o treino. É muita cafeína para a pessoa estar se submetendo de uma vez só", relata o doutor em Ciências Fisiológicas.
Conselho fará curso de prevenção e primeiros socorros para instrutores e academias
Diante das mortes recentes em academias no Ceará, o Cref5 irá lançar cursos para professores de Educação Física e academias. As formações terão caráter preventivo, com reforço da importância das avaliações prévias e acompanhamento do treino, e também prático, com instruções sobre como agir em eventuais emergências com os alunos.
O lançamento dos cursos está previsto para 2026, ainda sem data específica confirmada. A divulgação será realizada no site e redes sociais do Cref5. Paralelamente, o Conselho também deverá manter as atividades in loco nas academias e instituições da sociedade civil, a fim de repassar os cuidados necessários para a prática com segurança da atividade física.
"Um evento desses, embora seja raro, quando acontece chama muita atenção. Não é bom para ninguém, principalmente para a família da pessoa que fica. O exercício é para ser associado à saúde, não para as pessoas fazerem com medo de ter esse tipo de problema depois", pontua o conselheiro.
Confira recomendações presentes na nota do Cref5:
O início de qualquer programa de exercício físico deve ser precedido por:
- Anamnese, identificando histórico de doenças, uso de medicamentos e hábitos de vida;
- Manutenção de registros atualizados e revisão periódica do histórico de saúde dos praticantes;
- Encaminhamento para avaliação médica dos alunos com histórico de doenças cardiovasculares, sintomas suspeitos ou fatores de risco relevantes;
- A anamnese e o questionário de prontidão (PAR-Q) devendo ser aplicados antes do início das atividades;
- Aplicação do questionário PAR-Q, para detecção decontraindicações e necessidade de liberação médica.
Rotina de Prevenção e Segurança nas Academias:
- Presença obrigatória de profissional de Educação Física habilitado durante todo o funcionamento;
- Avaliações físicas e, quando indicado, médicas periódicas, com atualização de fichas e registros dos
alunos;
- Monitoramento da intensidade dos exercícios e das condições ambientais (temperatura, hidratação e ventilação);
- Adequação da intensidade do exercício à condição física do aluno;
- Estimular progressão gradual da carga;
- Reforçar a hidratação e pausas adequadas;
- Suspender imediatamente o exercício em caso de dor torácica, tontura, palpitações ou mal-estar súbito.
- Equipamentos de emergência acessíveis e funcionais, especialmente o Desfibrilador Externo Automático (DEA), a partir do público de frequentadores estabelecido por legislação local. Exemplo a LEI Nº 10.729, de 21/05/2018, de Fortaleza – Ceará;
- Onde houver grande fluxo de praticantes, recomenda-se fortemente a presença de DEA acessível e em bom funcionamento.
- O equipamento deve estar em local visível e os profissionais precisam estar capacitados para utilizá-lo.
- A presença do DEA aumenta significativamente a chance de sobrevivência em casos de parada cardíaca súbita.
Como agir em emergências:
- Avaliar a segurança do local;
- Verificar a responsividade e a respiração da vítima;
- Acionar imediatamente o SAMU (192);
- Iniciar RCP com 30 compressões torácicas e 2 ventilações, se houver treinamento;
- Usar o DEA assim que disponível, seguindo as instruções do equipamento;
- Manter as manobras até a chegada do socorro especializado;
- A ação rápida e coordenada é determinante para a sobrevivência – cada minuto sem RCP reduz em até 10% a chance de recuperação.
Os profissionais da Educação Física devem:
- Manter-se atualizado em técnicas de primeiros socorros e SBV;
- Participar de treinamentos periódicos de emergência;
- Zelar pela vida e segurança dos alunos sob sua supervisão;
- Reportar incidentes ao CREF5 para registro e análise preventiva;
- Acompanhar formações e cursos oferecidos gratuitamente pelo CREF5, estimulando a participação dos profissionais;
- Solicitar ao CREF5 essa formação por meio de ofício. As academias, por sua vez, devem incluir esses treinamentos como parte de seu protocolo interno de segurança e qualidade. Podem, também, solicitar apoio ao CREF5 de palestra e/ou curso de capacitação, para a
academia, rede ou região.