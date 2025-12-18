Conselho de Ed.Física lança nota técnica após mortes em academias

Imagem de apoio ilustrativo: Conselho irá lançar curso para prevenção de acidentes em academias / Crédito: Reprodução / Pexels / Julia Larson

Aliado aos pontos destacados na nota, o conselheiro também destaca a necessidade de um maior cuidado pelos alunos. Com mais pessoas frequentando as academias, Godinho afirma que o número de acidentes também tende a subir, mas pondera que as redes sociais são um fator impulsionador dessa estatística. O profissional destaca ainda que "dicas" de influenciadores, que por vezes não são formados em Educação Física, e até mesmo a pressão por um corpo perfeito, fazem com que os alunos tomem medidas arriscadas, exigindo cargas nocivas a diversos órgãos do corpo, principalmente ao coração. "Esses dias cheguei a ver pessoas copiando um influencer muito famoso, principalmente entre os mais jovens, no uso de pré-treino antes de treinar e o consumo de bebidas energéticas durante o treino. É muita cafeína para a pessoa estar se submetendo de uma vez só", relata o doutor em Ciências Fisiológicas.

Conselho fará curso de prevenção e primeiros socorros para instrutores e academias Diante das mortes recentes em academias no Ceará, o Cref5 irá lançar cursos para professores de Educação Física e academias. As formações terão caráter preventivo, com reforço da importância das avaliações prévias e acompanhamento do treino, e também prático, com instruções sobre como agir em eventuais emergências com os alunos. O lançamento dos cursos está previsto para 2026, ainda sem data específica confirmada. A divulgação será realizada no site e redes sociais do Cref5. Paralelamente, o Conselho também deverá manter as atividades in loco nas academias e instituições da sociedade civil, a fim de repassar os cuidados necessários para a prática com segurança da atividade física. "Um evento desses, embora seja raro, quando acontece chama muita atenção. Não é bom para ninguém, principalmente para a família da pessoa que fica. O exercício é para ser associado à saúde, não para as pessoas fazerem com medo de ter esse tipo de problema depois", pontua o conselheiro.