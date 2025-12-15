Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará amplia rede de proteção às mulheres com novos equipamentos

Duas Casas da Mulher e uma Sala Lilás foram inauguradas no interior do Estado, reforçando as políticas de proteção feminina
O Governo do Ceará inaugurou, nesta segunda-feira, 15, três novos espaços de proteção e acolhimento à mulher no interior do Estado: duas Casas da Mulher, nos municípios de Independência e Aiuaba, e uma Sala Lilás em Parambu. Com essas entregas, o Ceará passa a contar com um total de 52 equipamentos desse tipo.

Os novos espaços oferecem atendimento especializado a mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo orientação, acompanhamento e os devidos encaminhamentos.

As inaugurações integram as políticas de fortalecimento feminino no Estado, “com foco na ampliação do acesso a serviços de proteção, acolhimento e garantia de direitos, especialmente nos territórios do interior”, destaca o Governo do Ceará.

Atualmente, o Estado conta com 28 Casas da Mulher, sendo uma Casa da Mulher Brasileira, três Casas da Mulher Cearense e outras 24 Casas da Mulher Municipais. Esses equipamentos atuam como uma rede de proteção, oferecendo atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Além disso, há também as Salas Lilás, que funcionam como ambientes seguros e acolhedores, onde as mulheres podem receber orientações de forma protegida, respeitosa e sigilosa.

Confira a lista completa dos equipamentos:

Casa da Brasileira

Casa da Mulher Brasileira – Fortaleza
Contato: (85) 3108-2992 / 3108-2931
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Tabuleiro do Norte, s/n, Couto Fernandes

Casas da Cearense

Casa da Mulher Cearense – Juazeiro do Norte
Contato: (88) 99977-4435 / (88) 98128-8071
Funcionamento: 24 horas
Endereço: Avenida Padre Cícero, 4501,  São José

Casa da Mulher Cearense – Sobral
Contato: (85) 98959-7453 / (88) 99623-9410
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Monsenhor Aloísio Pinto, s/n,  Gerardo Cristino de Menezes

Casa da Mulher Cearense – Quixadá
Contato: (88) 98824-8295 / (85) 98957-2422
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Luís Barbosa da Silva, nº 270, Planalto Renascer

Casas da Mulher Municipais

Casa da Mulher Independenciana – Independência
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua do Planalto, nº 126, bairro Liberdade

Casa da Mulher Aiuabense – Aiuaba
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua 7 de Setembro, nº 112, bairro Boa Vista

Casa da Mulher Baturiteense – Baturité
Contato: (85) 99652-7192
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Francisco Braga Filho, s/n, Conselheiro Estelita

Casa da Mulher Barbalhense – Barbalha
Contato: (88) 98884-8562
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Endereço: rua Francisco Roberto Verício, s/n (T12), Vila Santo Antônio

Casa da Mulher Beberibense – Beberibe
Contato: (88) 99935-8356 / (85) 3338-1466
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Coronel Biá, nº 654, Centro

Casa da Mulher Caucaiense – Caucaia
Contato: (85) 99762-0318
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Coronel Correia, nº 2061, Centro

Casa da Mulher Eusebiense – Eusébio
Contato: (85) 99925-2591 / (85) 3360-0064
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: rua Francisco Amora, bairro Amador

Casa da Mulher Forquilhense – Forquilha
Contato: (88) 99205-1499
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Teodoro Ximenes do Prado, s/n, Alto Alegre

Casa da Mulher Gonçalense – São Gonçalo do Amarante
Contato: (88) 99108-7948 / (85) 4042-0795
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Major João Martins, nº 337, Arapixi

Casa da Mulher Horizontina – Horizonte
Contato: (85) 3222-0573
Funcionamento: das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
Endereço: rua Ernani Martins, nº 45, bairro Diadema

Casa da Mulher Ibiapinense – Ibiapina
Contato: (88) 99988-3123
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Sargento João Gomes Neto, s/n

Casa da Mulher Iracemense – Iracema
Contato: (88) 99747-7578
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Maria Nilde de Queiroz Farias, s/n, Caixa D’Água

Casa da Mulher Maranguapense – Maranguape
Contato: (85) 98748-2883
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Manoel Abreu Costa, nº 103, Outra Banda

Casa da Mulher Mombacense – Mombaça
Contato: (85) 99649-2232
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Jaime Benevides Filho, nº 180, Vila Iracema

Casa da Mulher Mucambense – Mucambo
Contato: (88) 99332-5253
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Vicente Gomes, s/n

Casa da Mulher Novarussense – Nova Russas
Contato: (88) 99368-0225
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Leonardo Araújo, s/n, bairro Patronato

Casa da Mulher Novorientense – Novo Oriente
Contato: (88) 99806-4666
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Francisco Rufino, nº 140, Centro

Casa da Mulher Pacatubana – Pacatuba
Contato: (85) 98617-3681
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Francisco Valberto da Silva, nº 35, Carnaubinha

Casa da Mulher Pedrabranquense – Pedra Branca
Contato: (88) 99812-7808
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Ernesto Vieira, nº 38, Centro

Casa da Mulher Sambeneditense – São Benedito
Contato: (88) 99866-0037
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Tabajara, nº 425, Centro

Salas Lilás

Fortaleza

Estação da mulher
Endereço: rua Eduardo Perdigão, nº 167 – Estação da Parangaba da linha sul do metrô de Fortaleza.
Telefone: (85) 8500-9395 / 98959-7147

Arena Castelão
Endereço: av. Alberto Craveiro n° 2901 Setor Sul – Estacionamento D

Hospital geral de Fortaleza
Endereço: rua Riachuelo, n° 900 – Papicu 

Aracoiaba

Salas Lilás de Aracoiaba (Delegacia Municipal)
Endereço: av. Tiradentes, S/N – Centro

Barbalha

Sala Lilás de Barbalha
Endereço: rua Lídio de Freitas, nº 460, Conjunto Nossa Senhora de Fátima 

Campos Sales

Sala Lilás de Campos Sales (Creas Alice de Andrade Gomes)
Endereço: rua Júlio Norões, nº 522, Centro 
Telefone: (88) 99991-9941

Caririaçu

Sala Lilás de Barbalha (Hospital Geraldo Botelho) 
Endereço: rua Mestre Neco, s/n – Abílio Unias
Telefone: (88) 99983-9352

Farias Brito

Sala Lilás de Farias Brito
Endereço: rua Aracy Freitas Fracelino, Nº 58, Centro 
Telefone: (88) 99614-0482

Horizonte

Sala Lilás de Horizonte (Delegacia Metropolitana) 
Endereço: rua Francisco Eudes Ximenes, 180, Centro  

Itapipoca

Sala Lilás de Itapipoca (Casa da Mulher)
Endereço:av. Anastácio Braga, 2098, Fazendinha 
Telefone:(88) 99605 -2141

Itarema

Sala Lilás de Itarema (Delegacia Municipal)
Endereço: rua das Indústrias, nº 1488 – Itarema

Jaguaribe

Sala Lilás de Jaguaribe (Secretaria do Trabalho e Assistência social)
Endereço: av. 8 de novembro, nº 1080, Centro 
Telefone: (88) 98145-2456

Jaguaruana

Sala Lilás de Jaguaruana (Delegacia Municipal)
Endereço: rua José Cláudio de Melo, nº 10 
Telefone: (88) 3418-1370 / 98868-0673

Massapê

Sala Lilás de Massapê (Casa do empreendedorismo)
Endereço: rua Prefeito Beto Lita, S/N, Centro
Telefone: (88) 99631-9128

Meruoca

Sala Lilás de Meruoca (Espaço de Serviços Socioassistenciais)
Endereço: rua Monsenhor Furtado, nº 700, Centro
Telefone: (88) 99250-6077

Nova Russas

Sala Lilás de Nova Russas/ (Casa da Mulher)
Endereço: rua Leonardo Araújo, S/N, Patronato
Telefone: (88) 99368-0225

Parambu

Sala Lilás de Parambu (Delegacia Municipal )
Endereço: rua Hidelbrando Alves Caracas, nº 1040, Horácio Alves

Pedra Branca

Sala Lilás de Pedra Branca / (Casa da Mulher)
Endereço: rua Ernesto Vieira, nº 38, Centro 

