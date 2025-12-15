Ceará amplia rede de proteção às mulheres com novos equipamentos

Ceará amplia rede de proteção às mulheres com novos equipamentosDuas Casas da Mulher e uma Sala Lilás foram inauguradas no interior do Estado, reforçando as políticas de proteção feminina
O Governo do Ceará inaugurou, nesta segunda-feira, 15, três novos espaços de proteção e acolhimento à mulher no interior do Estado: duas Casas da Mulher, nos municípios de Independência e Aiuaba, e uma Sala Lilás em Parambu. Com essas entregas, o Ceará passa a contar com um total de 52 equipamentos desse tipo.
Os novos espaços oferecem atendimento especializado a mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo orientação, acompanhamento e os devidos encaminhamentos.
As inaugurações integram as políticas de fortalecimento feminino no Estado, “com foco na ampliação do acesso a serviços de proteção, acolhimento e garantia de direitos, especialmente nos territórios do interior”, destaca o Governo do Ceará.
Atualmente, o Estado conta com 28 Casas da Mulher, sendo uma Casa da Mulher Brasileira, três Casas da Mulher Cearense e outras 24 Casas da Mulher Municipais. Esses equipamentos atuam como uma rede de proteção, oferecendo atendimento humanizado às mulheres em situação de violência.
Além disso, há também as Salas Lilás, que funcionam como ambientes seguros e acolhedores, onde as mulheres podem receber orientações de forma protegida, respeitosa e sigilosa.
Confira a lista completa dos equipamentos:
Casa da Brasileira
Casa da Mulher Brasileira – Fortaleza
Contato: (85) 3108-2992 / 3108-2931
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Tabuleiro do Norte, s/n, Couto Fernandes
Casas da Cearense
Casa da Mulher Cearense – Juazeiro do Norte
Contato: (88) 99977-4435 / (88) 98128-8071
Funcionamento: 24 horas
Endereço: Avenida Padre Cícero, 4501, São José
Casa da Mulher Cearense – Sobral
Contato: (85) 98959-7453 / (88) 99623-9410
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Monsenhor Aloísio Pinto, s/n, Gerardo Cristino de Menezes
Casa da Mulher Cearense – Quixadá
Contato: (88) 98824-8295 / (85) 98957-2422
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Luís Barbosa da Silva, nº 270, Planalto Renascer
Casas da Mulher Municipais
Casa da Mulher Independenciana – Independência
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua do Planalto, nº 126, bairro Liberdade
Casa da Mulher Aiuabense – Aiuaba
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua 7 de Setembro, nº 112, bairro Boa Vista
Casa da Mulher Baturiteense – Baturité
Contato: (85) 99652-7192
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Francisco Braga Filho, s/n, Conselheiro Estelita
Casa da Mulher Barbalhense – Barbalha
Contato: (88) 98884-8562
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h
Endereço: rua Francisco Roberto Verício, s/n (T12), Vila Santo Antônio
Casa da Mulher Beberibense – Beberibe
Contato: (88) 99935-8356 / (85) 3338-1466
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Coronel Biá, nº 654, Centro
Casa da Mulher Caucaiense – Caucaia
Contato: (85) 99762-0318
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Coronel Correia, nº 2061, Centro
Casa da Mulher Eusebiense – Eusébio
Contato: (85) 99925-2591 / (85) 3360-0064
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: rua Francisco Amora, bairro Amador
Casa da Mulher Forquilhense – Forquilha
Contato: (88) 99205-1499
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Teodoro Ximenes do Prado, s/n, Alto Alegre
Casa da Mulher Gonçalense – São Gonçalo do Amarante
Contato: (88) 99108-7948 / (85) 4042-0795
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Major João Martins, nº 337, Arapixi
Casa da Mulher Horizontina – Horizonte
Contato: (85) 3222-0573
Funcionamento: das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
Endereço: rua Ernani Martins, nº 45, bairro Diadema
Casa da Mulher Ibiapinense – Ibiapina
Contato: (88) 99988-3123
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Sargento João Gomes Neto, s/n
Casa da Mulher Iracemense – Iracema
Contato: (88) 99747-7578
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Maria Nilde de Queiroz Farias, s/n, Caixa D’Água
Casa da Mulher Maranguapense – Maranguape
Contato: (85) 98748-2883
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Manoel Abreu Costa, nº 103, Outra Banda
Casa da Mulher Mombacense – Mombaça
Contato: (85) 99649-2232
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Jaime Benevides Filho, nº 180, Vila Iracema
Casa da Mulher Mucambense – Mucambo
Contato: (88) 99332-5253
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Vicente Gomes, s/n
Casa da Mulher Novarussense – Nova Russas
Contato: (88) 99368-0225
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Leonardo Araújo, s/n, bairro Patronato
Casa da Mulher Novorientense – Novo Oriente
Contato: (88) 99806-4666
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Francisco Rufino, nº 140, Centro
Casa da Mulher Pacatubana – Pacatuba
Contato: (85) 98617-3681
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Francisco Valberto da Silva, nº 35, Carnaubinha
Casa da Mulher Pedrabranquense – Pedra Branca
Contato: (88) 99812-7808
Funcionamento: 24 horas
Endereço: rua Ernesto Vieira, nº 38, Centro
Casa da Mulher Sambeneditense – São Benedito
Contato: (88) 99866-0037
Funcionamento: 24 horas
Endereço: avenida Tabajara, nº 425, Centro
Salas Lilás
Fortaleza
Estação da mulher
Endereço: rua Eduardo Perdigão, nº 167 – Estação da Parangaba da linha sul do metrô de Fortaleza.
Telefone: (85) 8500-9395 / 98959-7147
Arena Castelão
Endereço: av. Alberto Craveiro n° 2901 Setor Sul – Estacionamento D
Hospital geral de Fortaleza
Endereço: rua Riachuelo, n° 900 – Papicu
Aracoiaba
Salas Lilás de Aracoiaba (Delegacia Municipal)
Endereço: av. Tiradentes, S/N – Centro
Barbalha
Sala Lilás de Barbalha
Endereço: rua Lídio de Freitas, nº 460, Conjunto Nossa Senhora de Fátima
Campos Sales
Sala Lilás de Campos Sales (Creas Alice de Andrade Gomes)
Endereço: rua Júlio Norões, nº 522, Centro
Telefone: (88) 99991-9941
Caririaçu
Sala Lilás de Barbalha (Hospital Geraldo Botelho)
Endereço: rua Mestre Neco, s/n – Abílio Unias
Telefone: (88) 99983-9352
Farias Brito
Sala Lilás de Farias Brito
Endereço: rua Aracy Freitas Fracelino, Nº 58, Centro
Telefone: (88) 99614-0482
Horizonte
Sala Lilás de Horizonte (Delegacia Metropolitana)
Endereço: rua Francisco Eudes Ximenes, 180, Centro
Itapipoca
Sala Lilás de Itapipoca (Casa da Mulher)
Endereço:av. Anastácio Braga, 2098, Fazendinha
Telefone:(88) 99605 -2141
Itarema
Sala Lilás de Itarema (Delegacia Municipal)
Endereço: rua das Indústrias, nº 1488 – Itarema
Jaguaribe
Sala Lilás de Jaguaribe (Secretaria do Trabalho e Assistência social)
Endereço: av. 8 de novembro, nº 1080, Centro
Telefone: (88) 98145-2456
Jaguaruana
Sala Lilás de Jaguaruana (Delegacia Municipal)
Endereço: rua José Cláudio de Melo, nº 10
Telefone: (88) 3418-1370 / 98868-0673
Massapê
Sala Lilás de Massapê (Casa do empreendedorismo)
Endereço: rua Prefeito Beto Lita, S/N, Centro
Telefone: (88) 99631-9128
Meruoca
Sala Lilás de Meruoca (Espaço de Serviços Socioassistenciais)
Endereço: rua Monsenhor Furtado, nº 700, Centro
Telefone: (88) 99250-6077
Nova Russas
Sala Lilás de Nova Russas/ (Casa da Mulher)
Endereço: rua Leonardo Araújo, S/N, Patronato
Telefone: (88) 99368-0225
Parambu
Sala Lilás de Parambu (Delegacia Municipal )
Endereço: rua Hidelbrando Alves Caracas, nº 1040, Horácio Alves
Pedra Branca
Sala Lilás de Pedra Branca / (Casa da Mulher)
Endereço: rua Ernesto Vieira, nº 38, Centro