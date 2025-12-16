Justiça Militar inocenta PM acusado de tentar matar colegas e colidir com viatura em Morada Nova

Foto de apoio ilustrativo. Prédio do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará / Crédito: divulgação/PMCE

A Justiça Militar do Estado do Ceará absolveu, nesta terça-feira, 16, o soldado da Polícia Militar Francisco Bandeira da Costa Neto, denunciado pelo Ministério Público de tentativa de homicídio contra uma composição da própria PM e de dano qualificado contra uma viatura. O caso ocorreu na noite de 7 de março de 2019, na rodovia CE-371, no município de Morada Nova. O Conselho Permanente de Justiça, presidido pelo juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, julgou a denúncia improcedente com base no artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que determina a absolvição quando "não existir prova suficiente para a condenação".

A denúncia do Ministério Público, obtida pelo O POVO, narrava que a guarnição da viatura 9113 avistou o carro do soldado, um Fiat Punto prata, parado em uma estrada carroçável em atitude suspeita. Ao tentarem a abordagem, os policiais afirmaram ter sido recebidos a tiros. Houve perseguição e troca de tiros. Segundo a acusação, o soldado, sob efeito de álcool, retornou e colidiu frontalmente com a viatura policial. No confronto, o soldado Bandeira foi baleado no rosto e na perna. Policial militar teria confundido policiais com assaltantes A defesa do militar apresentou uma versão diferente, pois o soldado alegou que estava na região visitando o pai doente e parou o carro no acostamento para tentar fazer uma ligação, pois o sinal estava ruim. O policial denunciado pelo MPCE afirmou que viu um veículo se aproximando com luz alta e, sem conseguir identificar que era uma viatura policial, devido ao local ermo e escuro, acreditou que seria vítima de um assalto ou atentado.