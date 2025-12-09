Professor da UFC assina estudo internacional sobre riscos de câncer

O trabalho conta com a participação do professor Marcelo José Monteiro da UFC, em parceria com grupo internacional braço da OMS / Crédito: Acervo pessoal

Um professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) integra o grupo de autores de um estudo publicado recentemente na revista científica The Lancet Oncology que avalia os riscos de câncer associados a três agrotóxicos amplamente utilizados no mundo. A pesquisa analisou a atrazina, o alachlor e o vinclozolin, substâncias empregadas principalmente na agricultura.

O trabalho conta com a participação do professor Marcelo José Monteiro Ferreira, da Faculdade de Medicina (Famed) da UFC, e foi desenvolvido em parceria com o Grupo de Trabalho da International Agency for Research on Cancer (IARC), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) responsável por avaliações sobre carcinogenicidade de substâncias químicas. Ato no Palácio da Abolição pede revogação da lei de pulverização de agrotóxicos Avaliação de agrotóxicos amplamente usados O artigo intitulado "Carcinogenicity of atrazine, alachlor, and vinclozolin" foi publicado em novembro e reúne análises extensas sobre a relação entre a exposição a esses agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer em humanos. O professor Marcelo Ferreira explica que o objetivo central do estudo é fornecer subsídios científicos para a sociedade e para gestores públicos das áreas de saúde e meio ambiente.

"Foi um trabalho que começou em fevereiro e ainda não terminou na sua completude. A gente faz uma revisão de todos os estudos publicados, principalmente aqueles estudos que têm um maior nível de evidência, para ver em que medida esses achados demonstram um potencial de carcinogenicidade nos seres humanos", explicou Marcelo. A partir da avaliação global dos estudos — em seres humanos, animais e células, os resultados são categorizados em grupos que são potencialmente carcinogênicos, grupos possivelmente carcinogênicos e os que não têm relação de carcinogenicidade. Segundo o pesquisador, os resultados indicam que a exposição aos ingredientes ativos desses produtos pode contribuir para o surgimento de diferentes tipos de câncer, a depender do grau de evidência identificado durante o processo de avaliação.

Questionado sobre medidas eficazes para a educação em relação ao uso de agrotóxicos, Marcelo afirma que é necessário conhecer o risco para pensar em uma prevenção. "O Brasil, desde 2008, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (...) Também reconhecer de forma antecipada os sintomas que trabalhadores rurais possam apresentar". Conforme Marcelo, se houver um diagnóstico precoce, é possível haver uma boa condição de tratar os trabalhadores para que a chance de cura seja positiva.