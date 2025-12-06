Turista compra todos os doces de vendedor expulso de praça

Ao todo, o turista comprou 21 doces / Crédito: Reprodução / redes sociais

Em meio à confusão envolvendo vendedores ambulantes e a Guarda Municipal de Guaramiranga, ocorrida na noite de ontem, 5, um gesto de solidariedade chamou atenção nas redes sociais. LEIA TAMBÉM| Guarda municipal retira vendedores ambulantes à força durante ação de ordenamento em Guaramiranga

Um vídeo que já ultrapassa 279 mil visualizações mostra um turista comprando todos os doces de um dos vendedores expulsos da Praça Raquel de Queiroz. Ao todo, foram 21 unidades por R$ 200. Segundo o trabalhador, o dinheiro das vendas seria usado para sustentar a filha de dois anos. Confira: Nos comentários, internautas criticaram a ação dos agentes de segurança. “A cidade toda enfeitada, mas o espírito natalino passou longe. Deus me livre", comentou uma pessoa. “O que fizeram com os cidadãos foi ridículo. Vergonha total. Trataram como se estivessem vendendo algo ilícito. Desumano demais”, disparou outra.

“Já comprei os doces dele e o pão artesanal. Profissional super educado, que é a cara de Guaramiranga. Lamentável ver o que era para ser mágico virar trágico. Antes de uma ação tão rígida, a Prefeitura deveria olhar para outros pontos cruciais”, falou mais um. Confusão entre a Guarda Municipal e ambulantes

A noite desta sexta-feira, 6, na Praça Raquel de Queiroz, foi marcada por confronto entre a Guarda Municipal e ambulantes, que tentaram impedir que suas mercadorias fossem apreendidas. Um dos vendedores chegou a ser atingido com spray de pimenta no rosto. Em nota, a Prefeitura de Guaramiranga lamentou o ocorrido e afirmou que o propósito da Guarda Municipal é “proteger a população, organizar os espaços públicos e garantir o cumprimento das normas”. A gestão também declarou que o ambulante atingido com spray teria desacatado e agredido um agente.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A administração destacou ainda que o comércio ambulante “só pode ser exercido mediante licença especial” e que a falta dessa autorização implica apreensão de mercadorias, aplicação de sanções e proibição do exercício da atividade fora dos locais permitidos, especialmente quando houver risco de obstrução do trânsito. Confira a nota na íntegra "A Prefeitura de Guaramiranga lamenta profundamente que, na noite de ontem, 05 de dezembro, durante uma ação de ordenamento realizada pela Guarda Municipal, um ambulante que atuava de forma irregular em espaço público tenha desacatado e agredido um agente em serviço. A gestão municipal reforça que a atuação da Guarda tem como propósito proteger a população, organizar os espaços públicos e garantir o cumprimento das normas, e reitera sua solidariedade ao agente envolvido, reafirmando o compromisso com a ordem, o respeito e a segurança de todos.