Faltas de pacientes a consultas em hospitais do Ceará caem 12% após lembretes por WhatsApp

Faltas de pacientes a consultas em hospitais do Ceará caem 12% após lembretes por WhatsAppDesde o mês de março, usuários da rede estadual de saúde recebem avisos via aplicativo de mensagens de quando e onde será a consulta ou cirurgia; serviço deve evoluir para interatividade a partir deste mês de dezembro
O número de ausências de pacientes a consultas e cirurgias na rede estadual de saúde caiu 12,3% após o início do envios de lembretes via Whatsapp, em março deste ano. Em média, 35,5% dos pacientes faltaram a serviços ambulatoriais previamente agendados em 2024, índice que caiu para 23,2% nos últimos meses.
Os dados foram disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) a pedido do O POVO e consideram os períodos de março a agosto deste ano (seis primeiros meses de envio dos lembretes) e de 2024 (quando a ferramenta não existia).
De acordo com a Sesa, o objetivo do programa é evitar que os pacientes esqueçam dos serviços marcados devido à demora ou acúmulo de compromissos na rotina. Para isso, mais de 2,3 milhões de mensagens foram enviadas desde o início do programa.
“Como o retorno realmente é um retorno que demora, porque as consultas são periódicas [...] os pacientes esquecem, eles não se programam. Esse serviço tentando antecipar o paciente para lembrar que ele tem aquela consulta e que é importante o comparecimento dele, é extremamente valioso para que ele realmente se programe com tempo hábil”, explica a assessora do gabinete e coordenadora de projetos estratégicos de tecnologia em Saúde da Sesa, Melissa Medeiros.
Uma dessas pacientes foi Raquel Arruda, 25, que marcou três procedimentos para tratamento de sinusite e obstrução nasal no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv). A professora conta que os lembretes contínuos enviados pela Sesa a ajudaram a lembrar e se organizar melhor para o procedimento.
“Foi muito interessante o contato pelo WhatsApp. Facilitou mais. Toda semana eles relembravam que eu tinha consulta marcada no dia tal e mandavam todas as informações. Não tinha nem como você esquecer que tinha consulta marcada, porque eles sempre ficavam relembrando semanalmente”, relata a paciente.
Apesar da satisfação com o serviço, Raquel conta que no começo achou que o contato pudesse ser na verdade um golpe financeiro, já que ainda não conhecia o serviço de lembretes pelo WhatsApp.
Esse ainda é um dos grandes desafios da ferramenta, já que muitos usuários não acreditam na mensagem enviada ou chegam a nem visualizá-la, por medo de terem seus dados comprometidos ou prejuízos monetários.
Diante desse cenário, a Sesa reforça que a mensagem é enviada por um número verificado e com o logotipo do Governo do Estado do Ceará. O texto já contará com os dados pessoais do paciente fornecidos no hospital, e por isso, não pede nenhuma confirmação de CPF, nome completo ou outra informação.
“A gente, infelizmente, sabe que as pessoas agem de má fé e pedem confirmação de CPF, confirmação de nome e de outros dados. A Secretaria jamais vai pedir isso. E principalmente a questão financeira. A Secretaria da Saúde do Estado é 100% SUS, então não é cobrado nada. Se alguém estiver recebendo qualquer tipo de cobrança, que nos comunique para que a gente coloque mais alertas”, pontua Medeiros.
Veja como é a mensagem enviada pela Sesa:
Pacientes poderão confirmar presença em consultas por WhatsApp
Os pacientes de todos os 11 hospitais da rede Sesa poderão usar o WhatsApp também para confirmar se vão ou não comparecer a consultas e cirurgias previamente agendadas. O serviço está em fase de ajustes e deverá ser testado no Hospital São José a partir deste mês de dezembro.
A medida surge como uma segunda fase do programa já existente e promete maior interatividade para o usuário. Com a confirmação por WhatsApp, os pacientes poderão responder à mensagem enviada por um robô, que virá acompanhada de informações como data da consulta, local e quem irá atender o paciente.
Caso a pessoa diga que não vai poder comparecer no dia marcado, a Sesa irá informar o hospital para que a vaga seja repassada para pacientes na fila de espera e a consulta de quem faltou seja remarcada.
“Imagine que, por exemplo, você vai para uma consulta com cardiologista e você já sabe que naquele hospital a gente tem 30% de absenteísmo. Quer dizer, se ele atende 12 pessoas, talvez ele vai ter três, quatro vagas extras que podem ser aproveitadas por outros pacientes [...] Assim, a gente vai otimizar esse processo também”, explica Melissa Medeiros.
Além desse, outro desdobramento dos serviços em telessaúde está sendo desenvolvido pela Sesa: a qualificação da fila cirúrgica. Atualmente uma equipe de funcionários da Secretaria é responsável por ligar para pacientes à espera de cirurgias e verificar o que falta para que o procedimento seja realizado, a fim de agilizar esse processo.
Em 2026 essa conferência deverá ser feita também por um robô, que vai verificar as pessoas que estão há mais tempo na fila e quais etapas precisam ser concluídas para a execução da cirurgia.
“Ao invés de a gente estar ligando, qualificando, o robozinho vai qualificar e a gente já vai ligar pro paciente especificamente para tentar acelerar os exames laboratoriais, tentar acelerar o retorno”, afirma Melissa.
Segundo a coordenadora dos serviços em telessaúde, o robô deve começar a funcionar no primeiro bimestre do ano que vem para cirurgias de traumato ortopedia, devido à maior demanda da população pela especialidade.
“A gente está trabalhando muito com essa agilidade, principalmente com abertura de novos leitos. E a partir daí vamos começar a replicar em outras cirurgias também”, conclui.
