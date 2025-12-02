Faltas de pacientes a consultas em hospitais do Ceará caem 12% após lembretes por WhatsApp

￼MENSAGENS são enviadas por meio do número (85) 98682 9000 / Crédito: Diego Sombra/Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

O número de ausências de pacientes a consultas e cirurgias na rede estadual de saúde caiu 12,3% após o início do envios de lembretes via Whatsapp, em março deste ano. Em média, 35,5% dos pacientes faltaram a serviços ambulatoriais previamente agendados em 2024, índice que caiu para 23,2% nos últimos meses.

Os dados foram disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) a pedido do O POVO e consideram os períodos de março a agosto deste ano (seis primeiros meses de envio dos lembretes) e de 2024 (quando a ferramenta não existia). De acordo com a Sesa, o objetivo do programa é evitar que os pacientes esqueçam dos serviços marcados devido à demora ou acúmulo de compromissos na rotina. Para isso, mais de 2,3 milhões de mensagens foram enviadas desde o início do programa. “Como o retorno realmente é um retorno que demora, porque as consultas são periódicas [...] os pacientes esquecem, eles não se programam. Esse serviço tentando antecipar o paciente para lembrar que ele tem aquela consulta e que é importante o comparecimento dele, é extremamente valioso para que ele realmente se programe com tempo hábil”, explica a assessora do gabinete e coordenadora de projetos estratégicos de tecnologia em Saúde da Sesa, Melissa Medeiros. Uma dessas pacientes foi Raquel Arruda, 25, que marcou três procedimentos para tratamento de sinusite e obstrução nasal no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv). A professora conta que os lembretes contínuos enviados pela Sesa a ajudaram a lembrar e se organizar melhor para o procedimento.

“Foi muito interessante o contato pelo WhatsApp. Facilitou mais. Toda semana eles relembravam que eu tinha consulta marcada no dia tal e mandavam todas as informações. Não tinha nem como você esquecer que tinha consulta marcada, porque eles sempre ficavam relembrando semanalmente”, relata a paciente. Apesar da satisfação com o serviço, Raquel conta que no começo achou que o contato pudesse ser na verdade um golpe financeiro, já que ainda não conhecia o serviço de lembretes pelo WhatsApp. Esse ainda é um dos grandes desafios da ferramenta, já que muitos usuários não acreditam na mensagem enviada ou chegam a nem visualizá-la, por medo de terem seus dados comprometidos ou prejuízos monetários.

Diante desse cenário, a Sesa reforça que a mensagem é enviada por um número verificado e com o logotipo do Governo do Estado do Ceará. O texto já contará com os dados pessoais do paciente fornecidos no hospital, e por isso, não pede nenhuma confirmação de CPF, nome completo ou outra informação. “A gente, infelizmente, sabe que as pessoas agem de má fé e pedem confirmação de CPF, confirmação de nome e de outros dados. A Secretaria jamais vai pedir isso. E principalmente a questão financeira. A Secretaria da Saúde do Estado é 100% SUS, então não é cobrado nada. Se alguém estiver recebendo qualquer tipo de cobrança, que nos comunique para que a gente coloque mais alertas”, pontua Medeiros. Veja como é a mensagem enviada pela Sesa: