Papa Leão XIV recebe chapéu de vaqueiro de cearenses

O casal escreveu a frase "o mal não prevalecerá", em italiano e latim, dentro do chapéu de vaqueiro / Crédito: Reprodução/ Arquidiocese de Fortaleza

O casal cearense Melchior e Camila Quental entregou um chapéu de vaqueiro ao papa Leão XIV, em Roma. O encontro com o pontífice ocorreu em novembro deste ano, com o intuito de pedir a bênção para o filho Joaquim, com pouco mais de 1 ano de idade. Em 2023, recém-casados, eles já haviam recebido bençãos do papa Francisco, quando também entregaram um chapéu.

LEIA MAIS | Papa Leão XIV nomeia dois bispos auxiliares para Arquidiocese de Fortaleza

“O Santo Padre brincou com o Joaquim e colocou o chapéu na cabeça dele. Eu me arrepio só de lembrar. A gente ainda diz que ‘a ficha não caiu’”, relatou Melchior. “O que vivemos ali é para a vida toda”. A família pediu a benção ao pequeno no momento reservado para autoridades e casais previamente inscritos. Na ocasião, eles puderam se aproximar e conversar brevemente com o pontífice. O casal escreveu uma frase em italiano e latim dentro do chapéu. Ao ler o conteúdo, o papa perguntou em inglês se era um presente ou se era para ele abençoar.

Em 2023, quando o casal ainda era recém-casado, eles tiveram o primeiro encontro com um papa quatro dias depois do casamento, em 2 de setembro daquele ano. Em Roma, Camila e Melchior também já receberam a bênção do papa Francisco, que tradicionalmente saudava os novos casais após a audiência geral de quarta-feira. Naquele momento, eles levaram ao papa um chapéu de couro típico do Nordeste, a bandeira de Missão Velha, cidade natal de Melchior, além de chocolates, terços e medalhas.