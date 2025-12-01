Papa Leão XIV recebe chapéu de vaqueiro de cearenses

Papa Leão XIV recebe chapéu de vaqueiro de cearensesO casal cearense entregou um chapéu de vaqueiro ao papa Leão XIV e pediu benção ao filho de 1 ano, em Roma. Em 2023, eles já haviam levado um chapéu nordestino para o papa Francisco
O casal cearense Melchior e Camila Quental entregou um chapéu de vaqueiro ao papa Leão XIV, em Roma. O encontro com o pontífice ocorreu em novembro deste ano, com o intuito de pedir a bênção para o filho Joaquim, com pouco mais de 1 ano de idade.
Em 2023, recém-casados, eles já haviam recebido bençãos do papa Francisco, quando também entregaram um chapéu.
“O Santo Padre brincou com o Joaquim e colocou o chapéu na cabeça dele. Eu me arrepio só de lembrar. A gente ainda diz que ‘a ficha não caiu’”, relatou Melchior. “O que vivemos ali é para a vida toda”.
A família pediu a benção ao pequeno no momento reservado para autoridades e casais previamente inscritos. Na ocasião, eles puderam se aproximar e conversar brevemente com o pontífice.
O casal escreveu uma frase em italiano e latim dentro do chapéu. Ao ler o conteúdo, o papa perguntou em inglês se era um presente ou se era para ele abençoar.
A mensagem foi inspirada em uma das proclamações do discurso inaugural de Leão XIV, quando afirmou que “o mal não prevalecerá”.
“Eu disse que sim, que era um presente nosso, do Ceará. Ele sorriu, ficou surpreso, parecia realmente feliz”, contou Melchior.
Em 2023, quando o casal ainda era recém-casado, eles tiveram o primeiro encontro com um papa quatro dias depois do casamento, em 2 de setembro daquele ano.
Em Roma, Camila e Melchior também já receberam a bênção do papa Francisco, que tradicionalmente saudava os novos casais após a audiência geral de quarta-feira.
Naquele momento, eles levaram ao papa um chapéu de couro típico do Nordeste, a bandeira de Missão Velha, cidade natal de Melchior, além de chocolates, terços e medalhas.
Agora, já como família, o casal retorna à Praça de São Pedro para abençoar o filho Joaquim: “É algo que queremos que o Joaquim cresça sabendo: que desde pequeno recebeu a bênção do papa, num dos lugares mais importantes da nossa fé”.