Origem de Ceará, Fortaleza e Ferroviário é tema de questão do vestibular da Uece

O conhecimento sobre a história do futebol cearense pode ter ajudando diversos estudantes no último domingo, 12. Isso porque uma das questões da primeira fase da prova da Universidade Estadual do Ceará (Uece) abordou a origem dos três principais clubes da Capital.

No enunciado da pergunta 67 foi levantada a ligação dos primeiros nomes das equipes cearenses — que, no futuro, iriam se tornar Ceará, Fortaleza e Ferroviário — e como esses nomes estavam ligados à “história social e cultural” da cidade de Fortaleza no início do século XX.

Com isso, os participantes teriam que assinalar, indicando se era verdadeira ou falsa, a afirmativa em relação às origens das equipes. No primeiro item é apresentada a data de fundação do Ceará e a afirmação de que, inicialmente, o Vovô se chamava Rio Branco Foot-Ball Club, inspirado pela figura histórica do Barão do Rio Branco.