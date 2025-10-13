Origem de Ceará, Fortaleza e Ferroviário é tema de questão do vestibular da Uece

Origem de Ceará, Fortaleza e Ferroviário é tema de questão do vestibular da UeceNo enunciado da pergunta 67, foi levantada a ligação dos primeiros nomes das equipes cearenses — que, no futuro, iriam se tornar Ceará, Fortaleza e Ferroviário
O conhecimento sobre a história do futebol cearense pode ter ajudando diversos estudantes no último domingo, 12. Isso porque uma das questões da primeira fase da prova da Universidade Estadual do Ceará (Uece) abordou a origem dos três principais clubes da Capital.
No enunciado da pergunta 67 foi levantada a ligação dos primeiros nomes das equipes cearenses — que, no futuro, iriam se tornar Ceará, Fortaleza e Ferroviário — e como esses nomes estavam ligados à “história social e cultural” da cidade de Fortaleza no início do século XX.
Com isso, os participantes teriam que assinalar, indicando se era verdadeira ou falsa, a afirmativa em relação às origens das equipes. No primeiro item é apresentada a data de fundação do Ceará e a afirmação de que, inicialmente, o Vovô se chamava Rio Branco Foot-Ball Club, inspirado pela figura histórica do Barão do Rio Branco.
Enquanto isso, no vestibular da UECE, vejam só essa questão. pic.twitter.com/qlWRnpEXNY— Por Fora das Quatro Linhas (@pfqloficial) October 13, 2025
A afirmativa seguinte se refere à data de fundação do Fortaleza e, na sequência, é contado que Alcides Santos, antes do Leão, já havia fundado o Stella Foot-Ball Club, que é considerado o embrião do Tricolor, segundo a questão.
Por fim, a questão aborda a criação do Ferroviário, que se deu a partir da junção de dois times da época: o Matapasto e o Jurubeba, fundando, em 9 de maio de 1933, o Ferroviário Football Club, que futuramente seria alterado para Ferroviário Atlético Club.