Mais de 7 mil candidatos cotistas são indeferidos pela Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) indeferiu 7.419 documentações de candidatos cotistas que se inscreveram para disputar vaga no vestibular 2026.1, de acordo com o comunicado do resultado da análise dos dados de cotas divulgado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV).



O comunicado, publicado na quarta-feira passada, 22, mostra o resultado preliminar da análise da documentação dos candidatos que se inscreveram como cotistas. A Uece, por meio da CEV, informa que muitos indeferimentos relacionados às inscrições de candidatos cotistas no Vestibular 2026.1 ocorreram em razão do envio de documentações incompletas e/ou desatualizadas.

Os candidatos já realizaram a prova da 1ª fase do vestibular no dia 12 deste mês e a 2ª fase será aplicada nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro, das 9h às 13h. As cotas para concorrer às vagas reservadas do Vestibular 2026.1 da Uece são destinadas as seguintes modalidades:

Nesse sentido, a comissão também reforça que os candidatos podem solicitar reanálise da documentação encaminhada, por meio de recurso, no período das 8h do dia 23 de outubro às 17h do dia 24 de outubro, no site. No resultado Nº 189/2025-CEV/UECE constam os nomes dos candidatos que solicitaram inscrição para as vagas reservadas para cotistas e a situação preliminar dos quais no Vestibular 2026.1. A CEV destaca que a avaliação é realizada de forma individualizada, considerando as especificidades de cada grupo de cota e assegurando a aplicação rigorosa e transparente das políticas afirmativas.

Quais as razões dos indeferimentos? A comissão afirma que não houve qualquer alteração, em relação à vestibulares anteriores, quanto à documentação exigida em edital, ao sistema de envio dos arquivos e à metodologia de análise das cotas. Nas últimas três edições do vestibular da Uece, os percentuais de deferimentos e indeferimentos variam conforme a categoria de cota, que inclui autodeclarados pretos, pardos e indígenas, além das cotas sociais e quilombolas.

Conforme a CEV, em algumas categorias, a variação do índices tem se mantido "relativamente estável", como exemplo, o percentual de deferimentos dos candidatos autodeclarados pretos registrou cerca de 37% nas edições de 2025.1 e 2026.1.