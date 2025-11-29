Acusados de matar de mulher que se negou a envenenar PMs são presos

Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos de idade, foi morta dentro da própria residência / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará e a da Bahia resultou, na manhã deste sábado, 29, na prisão dos dois homens acusados de matar uma cozinheira em outubro no município de Saboeiro, no interior do Estado. Os suspeitos estavam escondidos em Juazeiro (BA). Com as prisões de hoje, são cinco pessoas capturadas por envolvimento na morte de Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos de idade. O crime aconteceu em 18 de outubro e teve ampla repercussão pela motivação fútil e cruel.