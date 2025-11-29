Acusados de matar de mulher que se negou a envenenar PMs são presos

Acusados de matar de cozinheira que se negou a envenenar PMs são presosSuspeitos estavam na Bahia, onde foram cumpridos os mandados de prisão. A mulher foi executada em outubro
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará e a da Bahia resultou, na manhã deste sábado, 29, na prisão dos dois homens acusados de matar uma cozinheira em outubro no município de Saboeiro, no interior do Estado. Os suspeitos estavam escondidos em Juazeiro (BA).
Com as prisões de hoje, são cinco pessoas capturadas por envolvimento na morte de Antônia Ione Rodrigues da Silva, de 45 anos de idade. O crime aconteceu em 18 de outubro e teve ampla repercussão pela motivação fútil e cruel.
Segundo o inquérito policial, a vítima trabalhou como cozinheira em um quartel da região. Criminosos teriam procurado a vítima e exigido que ela colocasse veneno na comida que seria entregue a policiais militares da cidade.
A cozinheira se recusou a participar do atentado contra os agentes de segurança. Depois da negativa, os criminosos passaram a acusá-la falsamente de ser "informante" da Polícia e ordenaram a execução. O crime aconteceu no distrito de Flamengo, zona rural de Saboeiro.
Conforme a Polícia Civil, os executores fugiram do Ceará, mas continuaram sendo monitorados pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI Sul). Neste sábado, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro (BA), os agentes cumpriram os mandados de prisão preventiva.
Aparelhos celulares passarão por perícia
De acordo com o órgão, os suspeitos não resistiram à prisão. Foram apreendidos três aparelhos celulares, que passarão por perícia e a dupla será transferida para o Ceará nos próximos dias.
A Polícia Civil destacou celeridade na resolução do caso. No dia da execução dois adultos e um adolescente foram presos em flagrante, acusados de dar apoio logístico e participar do planejamento do crime.
Os presos deste sábado atuaram diretamente na execução. O inquérito policial foi finalizado e será remetido à Justiça.