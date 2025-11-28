Irmã do "Cearense do Grau" é detida por desacato no IJF

IJF tem recorde em outubro nos atendimentos de acidente de moto, queda e engasgo / Crédito: Samuel Setubal

A irmã do criador de conteúdo na Internet Ruan Carlos da Silva Morais, 18, conhecido como "Cearense do Grau", morto durante uma intervenção policial na última terça-feira, 25, foi conduzida à delegacia na manhã desta sexta-feira, 28. Condução aconteceu após desentendimento entre ela e policiais militares no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Conforme a nota divulgada pela pasta, a irmã do influenciador foi levada para a 24ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após o procedimento legal, ela foi liberada. A família do influenciador e os policiais militares que atenderam a ocorrência apresentam versões distintas sobre o caso. A Polícia Militar sustenta que houve uma perseguição, desobediência à ordem de parada e troca de tiros (sendo apreendido um revólver calibre .38), a família contesta a versão oficial.