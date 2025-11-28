Irmã do "Cearense do Grau" é detida por desacato no IJF

Irmã do influenciador "Cearense do Grau" é detida por desacato no IJFConfusão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 28, enquanto a familiar acompanhava a namorada do irmão, também baleada na ação policial em Maracanaú
A irmã do criador de conteúdo na Internet Ruan Carlos da Silva Morais, 18, conhecido como "Cearense do Grau", morto durante uma intervenção policial na última terça-feira, 25, foi conduzida à delegacia na manhã desta sexta-feira, 28.
Condução aconteceu após desentendimento entre ela e policiais militares no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.
A mulher estava na unidade de saúde para acompanhar a namorada de Ruan, uma adolescente de 16 anos que também foi ferida na ação de terça-feira e segue internada.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi autuada por dois crimes contra a administração pública.
A Secretaria informa que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu uma pessoa por desacato e desobediência na manhã desta sexta-feira, no bairro Centro - Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza".
Conforme a nota divulgada pela pasta, a irmã do influenciador foi levada para a 24ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Após o procedimento legal, ela foi liberada.
A família do influenciador e os policiais militares que atenderam a ocorrência apresentam versões distintas sobre o caso.
A Polícia Militar sustenta que houve uma perseguição, desobediência à ordem de parada e troca de tiros (sendo apreendido um revólver calibre .38), a família contesta a versão oficial.
Em vídeos nas redes sociais, a mãe e a irmã de "Cearense do Grau" afirmam que o jovem não estava armado e teria sido atingido pelas costas.
A namorada do influenciador, que era passageira na moto, foi atingida no ombro e socorrida ao IJF. A presença policial no hospital faz parte dos protocolos de custódia ou segurança.
A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) acompanha o caso da morte do influenciador para apurar a conduta dos agentes envolvidos na ação.
