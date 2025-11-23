Vaca cai sobre o telhado de bar e é contida por moradores

O animal foi contido por três homens após deixar o estabelecimento / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma noite de tumulto tomou conta da praça central de Capistrano, município a 88,7 km de Fortaleza, após uma vaca cair sobre o telhado de um bar e ser retirada por moradores, na noite desse sábado, 22. O animal já havia sido visto circulando sozinho pelas ruas da cidade antes de chegar ao estabelecimento. Além dos danos materiais, o bar informou que uma atendente sofreu ferimentos leves. Segundo o proprietário do bar Rancho do Vaqueiro, o dono da vaca foi localizado e responsabilizado.

A vaca está atualmente com o proprietário, que foi localizado logo depois do incidente. Bar lamenta prejuízos e informa que dono foi responsabilizado O impacto também causou prejuízos significativos na estrutura do bar Rancho do Vaqueiro. Parte do telhado cedeu com a queda, e freezers, geladeiras e outros equipamentos foram derrubados ou danificados. O estabelecimento informou que diversos utensílios da cozinha ficaram inutilizados após o incidente. Conforme nota publicada na madrugada deste domingo, 23, o incidente deixou uma funcionária com “ferimentos leves” e as atividades da noite anterior foram devidamente encerradas.

“Informamos que, na data de hoje, nosso estabelecimento enfrentou um incidente inesperado: uma vaca caiu sobre o telhado, causando danos estruturais e resultando em prejuízos materiais significativos”, descreve nota. “No momento do ocorrido, uma funcionária acabou se ferindo levemente e agradecemos a Deus pelo livramento, pois a situação poderia ter sido muito mais grave”, continua. Estabelecimento informa sobre o proprietário do animal ter sido prontamente localizado e também assumido a responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do fato. A postura de moradores locais ainda foi rechaçada pelas “brincadeiras” durante o tumultuo. “Agradecemos sinceramente às poucas pessoas que se dispuseram a ajudar no momento do incidente. Lamentamos, porém, a postura de alguns presentes, que preferiram fazer piadas e gravar vídeos em vez de oferecer auxílio”, critica.