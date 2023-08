Touro gigante viaja no banco de passageiro nos EUA e motorista é parado pela polícia; veja vídeo

O Touro gigante, que é o pet do motorista, teve que ser levado de volta para casa; Confira vídeo

Por volta das 10h da manhã, a polícia de Norfolk recebeu uma ligação relatando a situação incomum. O homem, que foi identificado como Lee Meyer, estava dirigindo o carro em uma rodovia com o “pet”, chamado Howdy Doody .

A polícia do estado de Nebraska, nos EUA , atendeu uma ocorrência um tanto inusitada . Eles pararam um carro transportando um touro gigante no banco de passageiros , na última quarta-feira, 30.

O homem, foi identificado como Lee Meyer, estava dirigindo o carro com o "pet" chamado Howdy Doody Crédito: Reprodução/ Twitter Imagens mostram o homem transportando o touro de etimação em uma rodovia nos EUAA Crédito: Reprodução/ Twitter Imagens mostram o homem transportando o touro de etimação em uma rodovia nos EUAA Crédito: Reprodução/ Twitter

“Os policiais receberam uma ligação referindo-se a um carro entrando na cidade que continha uma vaca”, falou o capitão Chad Reiman em entrevista ao News Channel North-East Nebraska. “Eles pensaram que seria um bezerro, algo pequeno ou algo que realmente caberia dentro do veículo”, completou.

Automóvel foi adaptado para que touro de estimação fosse transportado no carro

O automóvel foi adaptado pelo motorista para que o touro gigante pudesse ser transportado. O teto que fica do lado do passageiro foi removido, uma grade de proteção foi colocada do lado de fora para conseguir amarrar o animal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o passeio do animal. De acordo com a polícia, após a abordagem, o homem recebeu uma advertência e pediu que o touro fosse levado de volta para casa e deixasse a cidade.

Veja vídeo de um touro gigante sendo transportado no banco de passageiros, nos EUA

Polícia de Nebraska para homem que transportava um touro em seu carro pic.twitter.com/Ue3tgO6iVG — Prof Danuzio Neto | OSINT Geopolítica Atualidades (@danuzioneto) August 31, 2023

