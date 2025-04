Cachorro é resgatado com hipotermia após ficar submerso em lamaçal no Ceará

Um cachorro foi resgatado após ficar submerso em um lamaçal no município do Crato, na região do Cariri cearense. O resgate do animal aconteceu por uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), neste sábado, 19.

A composição foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta das 11h06min. O lamaçal foi registrado na rua Maria Assunção Esmeraldo de Melo, onde o animal foi retirado em estado de hipotermia, debilitado e com uma lesão ocular.