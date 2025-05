Jacaré é resgatado em residência no município de Caucaia

Um jacaré foi resgatado em uma residência nas proximidades da Praia do Cauípe, no município de Caucaia , a 16,06 km de Fortaleza, na manhã da última quinta-feira, 1°.

Em seguida, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foi acionado e transportou o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que está realizando os procedimentos adequados para a libertação do jacaré em habitat natural.

Dicas de prevenção, busca e resgate de animais

Em nota na plataforma da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram compartilhadas algumas dicas para a prevenção, busca e resgate de animais silvestres: