Touro é resgatado após cair em piscina de casa no Mato Grosso do Sul

Um touro invadiu uma casa e caiu na piscina em Camapuã, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A moradora, identificada como Jean Carla de Oliveira teve que mobilizar os vizinhos para conseguir resgatar o animal.

Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo, 20, é possível ver o esforço do animal para sair da piscina. O caso aconteceu na última quarta-feira, 16, segundo informações do G1 Mato Grosso do Sul.