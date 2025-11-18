Uece alcança o top 10 entre as melhores universidades estuaduais do Brasil

Agora, a Uece está no primeiro lugar entre as estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste / Crédito: FÁBIO LIMA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) entrou para o grupo das 10 melhores universidades estaduais do Brasil, na edição 2025 do Ranking Universitário Folha (RUF). A instituição alcançou ainda o primeiro lugar entre as estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que a estabelece como uma referência acadêmica fora do eixo Sul–Sudeste.

A Universidade destaca que a conquista é resultado de melhorias significativas em áreas estratégicas, especialmente na produção de inovação, com mais capacidade de gerar conhecimento aplicável, fortalecer parcerias com o setor produtivo e registrar patentes. Esses elementos são decisivos para o RUF, que avalia instituições brasileiras com base em cinco critérios: pesquisa, inovação, ensino, mercado e internacionalização. Para o vice-reitor, professor Dárcio Teixeira, o trabalho da Agência de Inovação (Agin) tem sido determinante para que a Universidade amplie seu impacto científico e tecnológico no Estado.