Uece alcança o top 10 entre as melhores universidades estuaduais do Brasil

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) entrou para o grupo das 10 melhores universidades estaduais do Brasil, na edição 2025 do Ranking Universitário Folha (RUF).
A instituição alcançou ainda o primeiro lugar entre as estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que a estabelece como uma referência acadêmica fora do eixo Sul–Sudeste.
A Universidade destaca que a conquista é resultado de melhorias significativas em áreas estratégicas, especialmente na produção de inovação, com mais capacidade de gerar conhecimento aplicável, fortalecer parcerias com o setor produtivo e registrar patentes.
Esses elementos são decisivos para o RUF, que avalia instituições brasileiras com base em cinco critérios: pesquisa, inovação, ensino, mercado e internacionalização.
Para o vice-reitor, professor Dárcio Teixeira, o trabalho da Agência de Inovação (Agin) tem sido determinante para que a Universidade amplie seu impacto científico e tecnológico no Estado.
A instituição também se destacou por sua contribuição para a formação de profissionais qualificados e sua inserção no mercado de trabalho, ampliando sua relevância social e econômica.