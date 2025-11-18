Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uece alcança o top 10 entre as melhores universidades estuaduais do Brasil

Instituição conquistou posição na edição 2025, do Ranking Universitário Folha, que avalia diversas universidades brasileiras
Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel
Tipo Notícia

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) entrou para o grupo das 10 melhores universidades estaduais do Brasil, na edição 2025 do Ranking Universitário Folha (RUF).

A instituição alcançou ainda o primeiro lugar entre as estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que a estabelece como uma referência acadêmica fora do eixo Sul–Sudeste.

A Universidade destaca que a conquista é resultado de melhorias significativas em áreas estratégicas, especialmente na produção de inovação, com mais capacidade de gerar conhecimento aplicável, fortalecer parcerias com o setor produtivo e registrar patentes.

Esses elementos são decisivos para o RUF, que avalia instituições brasileiras com base em cinco critérios: pesquisa, inovação, ensino, mercado e internacionalização.

Para o vice-reitor, professor Dárcio Teixeira, o trabalho da Agência de Inovação (Agin) tem sido determinante para que a Universidade amplie seu impacto científico e tecnológico no Estado.

A instituição também se destacou por sua contribuição para a formação de profissionais qualificados e sua inserção no mercado de trabalho, ampliando sua relevância social e econômica.

