TJCE abre programação da Consciência Negra e do Mutirão Racial 2025

Solenidade de abertura nesta segunda-feira, 17, faz parte da Semana da Consciência Negra e do Mutirão Racial 2025 / Crédito: Alex Costa/AscomTJCE

“É um fio de esperança e temos que fortalecer” — foi assim que Cirleide Rodrigues, 62, definiu a meta de garantir a movimentação processual em, pelo menos, 20% dos processos relacionados às questões raciais. A iniciativa, relatada nesta segunda-feira, 17, faz parte da Semana da Consciência Negra e do Mutirão Racial 2025. Mais conhecida como Mãe de Santo Bia de Pombogira, da Associação Afrobrasileira Pai Luiz de Aruanda, Cirleide é uma das participantes na solenidade de abertura. O evento, realizado no auditório da Escola Superior da Magistratura (Esmec), busca reafirmar o compromisso institucional do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) com a equidade racial e a garantia dos direitos humanos.

“São mais de 13 mil processos no País com questão racial. Só no estado do Ceará, são mais de 600. O impulsionamento pode ser tanto o julgamento como a movimentação processual, ou seja, mandar citar a outra parte para se defender, marcar audiência”, explica o desembargador André Costa, coordenador estadual da Comissão de Políticas Judiciárias pela Equidade Racial (CPJER). A mobilização é articulada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que organiza o Mutirão de Julgamento e Impulsionamento de Processos com Ênfase na Temática Racial (Mutirão Racial 2025). “É uma forma de chamar atenção, tirar da invisibilidade esse tipo de processo e fazer com que os juízes, as juízas, os servidores, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública tenham um olhar diferenciado”, reflete Costa. Dia da Consciência Negra é marcado em Fortaleza por cursos e show | SAIBA MAIS

Semana da Consciência Negra e Mutirão Racial 2025: entenda a iniciativa A primeira fase do mutirão segue até o final do mês de novembro. O objetivo é que, na semana do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11), as unidades judiciárias da Capital e do interior possam concentrar esforços nos processos. As ações que tenham como parte comunidades quilombolas também estão incluídas na iniciativa de julgamento e impulsionamento. A solenidade contou ainda com o lançamento do livro “Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial: teoria e prática”, do advogado e doutor em Direito Hédio Silva Júnior.