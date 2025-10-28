Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crimes contra a vida: Justiça do CE marca 434 júris para novembro

74 julgamentos são marcados para novembro em Fortaleza e 360 no Interior. Projeto envolve 97 unidades judiciárias em todo o Ceará
Jéssika Sisnando
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) agendou 434 sessões de julgamento para o Mês Nacional do Júri, que acontece em novembro. A iniciativa visa promover agilidade aos processos de crimes dolosos contra a vida.

A abertura oficial do mutirão acontece no próximo dia 3 de novembro, às 8h, no Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), em Fortaleza.

Do total de julgamentos previstos, 74 serão realizados em Fortaleza e 360 no Interior. O projeto deve envolver 97 unidades judiciárias de todo o Ceará.

A solenidade de abertura contará com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, do vice-presidente, desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, e da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra.

Também estarão presentes a ouvidora-geral do Poder Judiciário, desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino, e o gestor da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública no Estado, desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava.

O evento reunirá ainda desembargadores das Câmaras Criminais, magistrados que atuam no Tribunal do Júri e representantes da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), Defensoria Pública do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará (OAB-CE).

