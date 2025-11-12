Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itarema: pescador sente dor abdominal e é resgatado em alto mar

Itarema: pescador sente dor abdominal e é resgatado em alto mar

Devido o estado de saúde do tripulante, a Marinha solicitou o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, para a evacuação aeromédica do paciente
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um pescador de 28 anos foi resgatado em alto mar, em Itarema, no litoral noroeste do Ceará após desmaiar e sentir fortes dores abdominais.

Ele se encontrava a cerca de 132 milhas náuticas – equivalente a 244 quilômetros (km) - do Município, quando pediu ajuda médica.

LEIA MAIS | UFC assina contrato para uso de pele de tilápia na produção de curativo biológico

O tripulante foi socorrido com urgência por meio da Operação de Busca e Salvamento (SAR) realizada pela Marinha na segunda-feira, 10. No mesmo dia, o pescador, conhecido como "Herkim", foi levado a uma unidade hospitalar de Fortaleza.

Herkim adoeceu após passar cerca de 20 dias em alto mar com outros cinco tripulantes.

De acordo com as informações da Marinha, o pescador integra a tripulação da embarcação pesqueira "ANTÔNIO PESCADOS".

"O proprietário da embarcação me ligou informando que o pescador tinha jantado e depois ficou passando mal e desmaiando, com muitas dores", contou ao O POVO a presidente da Colônia de Pescadores de Itarema, Glais Alves.

Glais ressalta a periculosidade da vida no mar e a frequência de acidentes, mencionando casos anteriores, como um pescador que foi ferido por um anzol no olho em 2024.

"O mestre (da navegação) me falou: 'Se não tivesse tido resgate, ele não tinha sobrevivido'", comenta a presidente da Colônia de Pescadores. 

Leia mais

 

Glais então conta que acionou a Capitania dos Portos de Camocim no domingo, 9. A Marinha informou que ao tomar conhecimento do caso, estabeleceu contato com o tripulante e, através do serviço de telemedicina, realizou a coleta de dados clínicos.

Em razão do estado de saúde do pescador, a Marinha solicitou o apoio do helicóptero, da Força Aérea Brasileira (FAB), para a evacuação aeromédica do paciente.

Além disso, uma equipe da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) também foi designada para acompanhar o resgate. 

Na Capital, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) transportou o tripulante do Aeroporto Pinto Martins até um hospital da Cidade.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar