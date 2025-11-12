Itarema: pescador sente dor abdominal e é resgatado em alto mar

Itarema: pescador sente dor abdominal e é resgatado em alto marDevido o estado de saúde do tripulante, a Marinha solicitou o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira, para a evacuação aeromédica do paciente
Um pescador de 28 anos foi resgatado em alto mar, em Itarema, no litoral noroeste do Ceará após desmaiar e sentir fortes dores abdominais.
Ele se encontrava a cerca de 132 milhas náuticas – equivalente a 244 quilômetros (km) - do Município, quando pediu ajuda médica.
O tripulante foi socorrido com urgência por meio da Operação de Busca e Salvamento (SAR) realizada pela Marinha na segunda-feira, 10. No mesmo dia, o pescador, conhecido como "Herkim", foi levado a uma unidade hospitalar de Fortaleza.
Herkim adoeceu após passar cerca de 20 dias em alto mar com outros cinco tripulantes.
De acordo com as informações da Marinha, o pescador integra a tripulação da embarcação pesqueira "ANTÔNIO PESCADOS".
"O proprietário da embarcação me ligou informando que o pescador tinha jantado e depois ficou passando mal e desmaiando, com muitas dores", contou ao O POVO a presidente da Colônia de Pescadores de Itarema, Glais Alves.
Glais ressalta a periculosidade da vida no mar e a frequência de acidentes, mencionando casos anteriores, como um pescador que foi ferido por um anzol no olho em 2024.
"O mestre (da navegação) me falou: 'Se não tivesse tido resgate, ele não tinha sobrevivido'", comenta a presidente da Colônia de Pescadores.
Glais então conta que acionou a Capitania dos Portos de Camocim no domingo, 9. A Marinha informou que ao tomar conhecimento do caso, estabeleceu contato com o tripulante e, através do serviço de telemedicina, realizou a coleta de dados clínicos.
Em razão do estado de saúde do pescador, a Marinha solicitou o apoio do helicóptero, da Força Aérea Brasileira (FAB), para a evacuação aeromédica do paciente.
Além disso, uma equipe da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) também foi designada para acompanhar o resgate.
Na Capital, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) transportou o tripulante do Aeroporto Pinto Martins até um hospital da Cidade.