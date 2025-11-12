Itarema: pescador sente dor abdominal e é resgatado em alto mar

Ação de resgate de pescador no mar / Crédito: Reprodução Colônia de Pescadores de Itarema

Um pescador de 28 anos foi resgatado em alto mar, em Itarema, no litoral noroeste do Ceará após desmaiar e sentir fortes dores abdominais. Ele se encontrava a cerca de 132 milhas náuticas – equivalente a 244 quilômetros (km) - do Município, quando pediu ajuda médica.

O tripulante foi socorrido com urgência por meio da Operação de Busca e Salvamento (SAR) realizada pela Marinha na segunda-feira, 10. No mesmo dia, o pescador, conhecido como "Herkim", foi levado a uma unidade hospitalar de Fortaleza. Herkim adoeceu após passar cerca de 20 dias em alto mar com outros cinco tripulantes. De acordo com as informações da Marinha, o pescador integra a tripulação da embarcação pesqueira "ANTÔNIO PESCADOS".

"O proprietário da embarcação me ligou informando que o pescador tinha jantado e depois ficou passando mal e desmaiando, com muitas dores", contou ao O POVO a presidente da Colônia de Pescadores de Itarema, Glais Alves. Glais ressalta a periculosidade da vida no mar e a frequência de acidentes, mencionando casos anteriores, como um pescador que foi ferido por um anzol no olho em 2024. "O mestre (da navegação) me falou: 'Se não tivesse tido resgate, ele não tinha sobrevivido'", comenta a presidente da Colônia de Pescadores.