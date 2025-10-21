Empresários viram réus por vender oxigênio adulterado durante pandemia no Ceará

Doze empresários do Ceará estão sob acusação de adulterar oxigênio medicinal durante a pandemia de Covid-19. Denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi deferida pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza nessa quinta-feira, 16 / Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

A Justiça do Ceará, por meio da 11ª Vara Criminal de Fortaleza, aceitou na quinta-feira, 16, a denúncia contra 12 empresários de estabelecimentos acusados de ter adulterado oxigênio medicinal durante a pandemia da Covid-19. Denúncia do Ministério Público (MPCE) revelou que os produtos alterados chegaram a ser vendidos para clínicas e hospitais públicos e privados na Capital e no Interior do Estado. A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do órgão ministerial, teve início no primeiro ano da pandemia após informações anônimas.

Leia Mais | Elmano sanciona lei que beneficia jovens órfãos da pandemia de Covid-19 Na época, foram apontadas as práticas criminosas de adulteração e comercialização de oxigênio industrial para uso medicinal. A denúncia do órgão apontou ainda que o repasse do oxigênio adulterado das empresas que comercializavam era, em muitos casos, feito de forma legal com a finalidade do uso medicinal. De acordo com apuração, vendas foram realizadas principalmente em 2020. Conforme o promotor e integrante do Gaeco, Patrick Oliveira, algumas empresas dos proprietários citados na denúncia chegaram a participar de licitações, processo administrativo de uso da administração pública, como prefeituras e governos, usado para compra de bens, contratação de serviços ou execução de obras. “Era uma compra e venda normal, como se tivesse comprando efetivamente um oxigênio medicinal. Participavam de licitações para oferecer o produto, inclusive, uma delas chegou a oferecer uma marca como se ela tivesse autorizado para oferecer gás medicinal, mas não estava”, disse o promotor.

Na época, um empresário, que não foi inserido na denúncia, foi preso em flagrante por adulterar oxigênio. “Ele tava com cilindros de oxigênio da cor verde, que são específicos para o envazamento de oxigênio medicinal, só que o tanque que ele utilizava para armazenar o oxigênio era um tanque de oxigênio industrial e não um tanque de oxigênio medicinal”, disse Patrick Além da prisão, foram apreendidos cilindros e materiais de falsificação, como lacres e adesivos em algumas empresas. O promotor do MP afirmou que os suspeitos estavam fazendo um “verdadeiro crime". O MP, no entanto, não confirmou nenhum óbito após uso do oxigênio adulterado. Conforme Patrick, as investigações revelaram a existência de pelo menos duas empresas clandestinas que adulteravam oxigênio. Uma delas era localizada na região do Cariri. Inicialmente, foram criadas para comercializar gases industriais, mas, posteriormente, começaram a adulterar os produtos com objetivo de lucrar mais.