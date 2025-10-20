Sete bairros de Fortaleza concentram mais de 1.100 terrenos baldios

Terreno abandonado na Avenida Edilson Brasil Soares, bairro Edson Queiroz / Crédito: FÁBIO LIMA

O levantamento foi feito pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), como primeira fase da operação Terrenos Conservados, que fiscalizou 1826 terrenos nas regionais II, VI e VII da Capital. De acordo com o órgão, 1.147 desses locais apresentam sinais de abandono como ausência de muros, calçadas comprometidas pelo avanço da vegetação e acúmulo de resíduos sólidos, o que é considerado infração grave pelo Código da Cidade de Fortaleza. Bairros com terrenos irregulares identificados pela Agefis ​ Quem vive nessas regiões relata problemas cotidianos causados por esses espaços. Carla Silvino, 44, por exemplo, mora próximo a um terreno abandonado no bairro Cambeba e demonstra, entre muitas preocupações, o acúmulo de animais venenosos e transmissores de doenças nesses locais.

“Tem casa de escorpião, barata [...] Passa agente de endemias aqui querendo entrar lá em casa para ver se tem foco de dengue. Falo ‘veja no terreno se não tem foco também de mosquito da dengue’. Porque tem pneu, carro abandonado…”, conta a professora universitária. Confira imagens dos terrenos: Terreno abandonado na rua Cândido Jucá, bairro Rodolfo Teófilo Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na Avenida Edilson Brasil Soares, bairro Edson Queiroz Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na rua Cândido Jucá, bairro Rodolfo Teófilo Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na avenida Maestro Lisboa, bairro Sapiranga Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na avenida Maestro Lisboa, bairro Sapiranga Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na avenida Maestro Lisboa, bairro Sapiranga Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na Avenida Edilson Brasil Soares, bairro Edson Queiroz Crédito: FÁBIO LIMA Terreno abandonado na avenida Maestro Lisboa, bairro Sapiranga Crédito: FÁBIO LIMA

Os usos dados informalmente a esses terrenos, como as queimadas de lixo, também são motivo de preocupação para os moradores. Segundo Carla, a fuligem deixada pela incineração de móveis e demais resíduos domésticos tem invadido as casas e prejudicado a qualidade do ar. “Vai tudo para as casas das pessoas. Fim da tarde só o que você vê é fumaça nesta região. [...] A gente fecha as portas de casa. Todas as portas e janelas, mas mesmo assim ainda fica um odor. Nessa casa [próxima ao terreno] moram duas idosas, uma de 87 anos com problema respiratório”, acrescenta. A 11 quilômetros dali, no bairro Rodolfo Teófilo, área ainda não mapeada na operação, populares reclamam dos mesmos problemas citados por Carla, estes causados por um terreno abandonado ao lado da Areninha do Tigrão.

Os terrenos também agravam a sensação de insegurança em ambos os bairros, já que sem a proteção de muros, cercas ou qualquer tipo de fiscalização, se tornam atrativos para quem deseja praticar atividades ilícitas, como o uso de drogas. Uma moradora do Rodolfo Teófilo, que optou por não se identificar, conta não ser raro encontrar preservativos usados em meio aos matos do terreno baldio. Além das práticas sexuais, o espaço também costuma ser usado como “banheiro”, mesmo na presença de crianças. “Tinha umas portas como se fosse um banheiro, mas aí servia para motel e o pessoal conseguiu tirar, mas de madrugada ainda entra muito casal lá dentro [dos matos]. O pessoal mija naquelas árvores, mija na frente das crianças…”, afirma a residente no bairro.