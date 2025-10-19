Artesanato de croá do Ceará conquista 18ª Indicação Geográfica do Brasil

Cearenses que trabalham a palha do croá conquistam a 18ª Indicação Geográfica brasileira no artesanato / Crédito: Reprodução/ Agência Sebrae

As artesãs do distrito de Pindoguaba, em Tauá (CE), que produzem artigos a partir da palha do croá, planta típica do semiárido, conquistaram o reconhecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). A região passa a integrar um seleto grupo de 18 territórios brasileiros com trabalho reconhecido como Indicação Geográfica (IG). O croá é uma planta típica do semiárido brasileiro, cuja fibra é utilizada tradicionalmente na confecção de cordas, cabrestos, mantas e redes. Apesar de pouco lucrativa, essa atividade representa uma das poucas alternativas de subsistência para os moradores da região.

No início dos anos 1980, a produção artesanal da fibra perdeu espaço para outras atividades econômicas, como a exploração de pedras para pavimentação e construção de alicerces, pontes e casas. Além disso, a chegada de outras fibras comerciais fez com que o artesanato do croá entrasse em declínio, quase caindo no esquecimento. Revitalização e criatividade das artesãs O retorno da produção artesanal se deu por meio de um projeto de resgate cultural, realizado pelo Sebrae, pelo governo do Ceará e pelo grupo Flor do Croá. As artesãs do distrito de Pindoguaba foram incentivadas a criar diversos produtos a partir da fibra, combinando tradição e criatividade. Hoje, cerca de 20 artesãs trabalham com o croá, fortalecendo a economia local e promovendo a transmissão da técnica entre gerações. Reconhecimento pelo Inpi A produção de croá de Pindoguaba foi registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tornando-se a 144ª Indicação Geográfica do Brasil, na modalidade Indicação de Procedência (IP). Com isso, o território passa a integrar um seleto grupo de 18 regiões reconhecidas no país por seus produtos artesanais.