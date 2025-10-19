Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artesanato de croá do Ceará conquista 18ª Indicação Geográfica do Brasil

As artesãs de Pindoguaba, em Tauá (CE), que produzem artigos a partir da fibra do croá, tiveram seu trabalho reconhecido pelo INPI, integrando o seleto grupo de 18 territórios brasileiros com Indicação Geográfica
Autor Bianca Nogueira
Tipo Notícia

As artesãs do distrito de Pindoguaba, em Tauá (CE), que produzem artigos a partir da palha do croá, planta típica do semiárido, conquistaram o reconhecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). A região passa a integrar um seleto grupo de 18 territórios brasileiros com trabalho reconhecido como Indicação Geográfica (IG).

O croá é uma planta típica do semiárido brasileiro, cuja fibra é utilizada tradicionalmente na confecção de cordas, cabrestos, mantas e redes. Apesar de pouco lucrativa, essa atividade representa uma das poucas alternativas de subsistência para os moradores da região.

No início dos anos 1980, a produção artesanal da fibra perdeu espaço para outras atividades econômicas, como a exploração de pedras para pavimentação e construção de alicerces, pontes e casas. Além disso, a chegada de outras fibras comerciais fez com que o artesanato do croá entrasse em declínio, quase caindo no esquecimento.

Revitalização e criatividade das artesãs

O retorno da produção artesanal se deu por meio de um projeto de resgate cultural, realizado pelo Sebrae, pelo governo do Ceará e pelo grupo Flor do Croá. As artesãs do distrito de Pindoguaba foram incentivadas a criar diversos produtos a partir da fibra, combinando tradição e criatividade.

Hoje, cerca de 20 artesãs trabalham com o croá, fortalecendo a economia local e promovendo a transmissão da técnica entre gerações.

Reconhecimento pelo Inpi

A produção de croá de Pindoguaba foi registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tornando-se a 144ª Indicação Geográfica do Brasil, na modalidade Indicação de Procedência (IP). Com isso, o território passa a integrar um seleto grupo de 18 regiões reconhecidas no país por seus produtos artesanais.

O artesanato de Pindoguaba é apenas o segundo de fibra a conquistar essa distinção, depois do capim-dourado do Tocantins. As Indicações Geográficas (IG) são ferramentas coletivas que reconhecem produtos tradicionais vinculados a territórios específicos. Elas agregam valor ao produto e garantem proteção legal à região produtora, promovendo a cultura, a história e a identidade local.

No caso de Pindoguaba, o reconhecimento do croá representa uma vitória para o artesanato cearense, reforçando o potencial econômico e cultural do semiárido e abrindo caminhos para que outros produtos de fibras regionais também sejam valorizados.

