Jovem de 20 anos é assassinada a tiros em via pública em Itapipoca

Caso aconteceu na noite da sexta-feira, 17, no bairro Maranhão. Uma segunda pessoa foi baleada, mas foi socorrida com vida. A PC-CE investiga a motivação do crime
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite da sexta-feira, 17, no bairro Maranhão, em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Nara Kércia de Sousa, morreu no local. O crime aconteceu na rua Edson Gomes Távora.

Conforme informações policiais, um homem, que seria namorado da jovem, também foi alvejado por disparos no local. Ele foi socorrido com vida para uma unidade hospitalar da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio e da tentativa de homicídio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime por meio da Delegacia de Itapipoca, unidade da PC-CE. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Itapipoca: (88) 3673 7042
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

