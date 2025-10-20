Jovem de 20 anos é assassinada a tiros em via pública em Itapipoca

Crime aconteceu na rua Edson Gomes Távora, no bairro Maranhão, em Itapipoca / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite da sexta-feira, 17, no bairro Maranhão, em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Nara Kércia de Sousa, morreu no local. O crime aconteceu na rua Edson Gomes Távora. Conforme informações policiais, um homem, que seria namorado da jovem, também foi alvejado por disparos no local. Ele foi socorrido com vida para uma unidade hospitalar da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.