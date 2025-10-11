Natal Sem Fome pretende arrecadar 60 toneladas de alimentos no Ceará

O evento de lançamento contou com atividades de pintura, alongamento e arrecadação de alimentos não perecíveis / Crédito: FERNANDA BARROS

A 32ª edição do Natal Sem Fome, considerada a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina e uma das maiores ações de solidariedade do Brasil, foi lançada neste sábado, 11, pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec). O evento ocorreu na Casa José de Alencar, em Fortaleza. A meta deste ano no Ceará é arrecadar 60 toneladas de alimentos, que devem beneficiar mais de 6 mil famílias em vulnerabilidade no Estado.

A campanha, promovida nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania, já ajudou mais de 32 milhões de brasileiros desde 1993. Ana Maria Xavier, diretora de desenvolvimento humano e socioambiental do Inec, ressaltou que o objetivo da campanha vai além de arrecadar alimentos. LEIA TAMBÉM | Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em Fortaleza

“É um momento de conscientização para a sociedade e um gesto de solidariedade que leva dignidade a quem mais precisa. O Natal Sem Fome é uma ação que vai muito além das festas de fim de ano; ela representa a união de muitas pessoas em prol de um objetivo comum: a luta contra a fome”, aponta. No Ceará, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2023, mais de 35% dos domicílios cearenses enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Isso representa mais de um terço das famílias do Estado, que não têm acesso regular e adequado a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para uma vida saudável.

Em 2024, o Ceará registrou uma redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza. "Mas a realidade de muitas famílias ainda é difícil, e a fome não desaparece sozinha. As campanhas de arrecadação são essenciais para garantir que as pessoas tenham o básico para viver com dignidade," afirmou Ana Maria Xavier. Matéria publicada pelo O POVO mostra que o número de cearenses que enfrentam a fome diminuiu: O Estado tinha 540 mil pessoas em insegurança alimentar grave em 2023 e a Pnad 2024, divulgada nesta sexta-feira, 10, mostra uma redução para 391 mil moradores nessa situação.

Outra instituição beneficiada é o Movimento Saúde Mental, que atende mais de 5 mil famílias no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. “No Natal, quando recebemos as doações, realizamos uma celebração. Servimos mais de 200 lanches, além das cestas que são entregues às famílias mais vulneráveis. Com essa campanha, poderemos proporcionar um Natal digno!”, diz Daniela Sampaio, coordenadora social do Movimento. Na manhã deste sábado, durante o lançamento da campanha no Ceará, diversas atividades foram promovidas para sensibilizar a comunidade sobre a importância do combate à fome e à insegurança alimentar. Na programação esteve incluído o circuito de recreação infantil, oficina de cartazes, massoterapia, aferição de pressão, alongamento e apresentações culturais. Morador da Messejana, Ricardo Cavalcante, 43, veio com a esposa e as duas filhas para o lançamento do evento e aproveitar as atividades ofertadas ao longo da manhã. Segundo ele, ações como essa ajudam a construir uma sociedade mais justa e humana. “Eu acredito que toda ação solidária é válida e deveria ser incentivada e acolhida por todos. Já participei várias vezes dessa campanha e, sempre que houver, estaremos aqui”, afirma.