Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em Fortaleza

De 10 a 12 de outubro, Fortaleza oferece programação gratuita com música, teatro e brincadeiras para as crianças

O Dia das Crianças chega com uma programação especial em Fortaleza e Região Metropolitana, reunindo opções gratuitas de lazer e cultura em diversos espaços da Cidade. Entre as atrações, há teatro, contação de histórias, astronomia, música, oficinas e brincadeiras para todas as idades, tudo pensado para celebrar a infância de forma criativa e acessível.

De sexta,10, a domingo, 12, o público poderá acompanhar atividades no Centro Dragão do Mar, no Planetário Rubens de Azevedo, no Teatro José de Alencar, na Pinacoteca do Ceará, na Caixa Cultural, no Museu da Imagem e do Som, além de shoppings e parques.