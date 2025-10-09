Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em Fortaleza

De 10 a 12 de outubro, Fortaleza oferece programação gratuita com música, teatro e brincadeiras para as crianças
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
Tipo Notícia

O Dia das Crianças chega com uma programação especial em Fortaleza e Região Metropolitana, reunindo opções gratuitas de lazer e cultura em diversos espaços da Cidade. Entre as atrações, há teatro, contação de histórias, astronomia, música, oficinas e brincadeiras para todas as idades, tudo pensado para celebrar a infância de forma criativa e acessível.

De sexta,10, a domingo, 12, o público poderá acompanhar atividades no Centro Dragão do Mar, no Planetário Rubens de Azevedo, no Teatro José de Alencar, na Pinacoteca do Ceará, na Caixa Cultural, no Museu da Imagem e do Som, além de shoppings e parques.

Confira a programação da semana do Dia das Crianças em Fortaleza (10/10 a 12/10):

Sexta-feira, 10

Caixa Cultural Fortaleza

  • O quê: Abertura do 14º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), com o espetáculo A Fabulosa História de BasarKus, da companhia francesa Cia Lamento (dança e circo)
  • Horário: 10 horas e 14 horas
  • Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Fortaleza tem programação gratuita para o Dia das Crianças (Foto: Marilia Camelo/ Divulgação)
Sábado, 11

Caixa Cultural Fortaleza

  • O quê: Oficina de brinquedos com tampinhas de PET, feira de troca de livros e brinquedos, apresentações circenses e show da DJ Mia
  • Horário: A partir das 16 horas
  • Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Centro Dragão do Mar 

  • O quê: Atrações do 14º TIC com o palhaço mexicano Aziz Gual no espetáculo Riso em Riso (sessão com audiodescrição) e apresentação do DJ Miau e sua Gatarada
  • Horario: 16h30 às 18h30
  • Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais informações: @dragaodomar

Hub Cultural Porto Dragão

  • O quê: Espetáculo Os Peixes não Falam, da Cia Primeiro Olhar (DF), voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
  • Horário: 16 horas
  • Onde: Rua Boris, 90 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais informações: @hubportodragao

Shopping RioMar Fortaleza

  • O quê: Cover da Rainha dos Baixinhos, recreação Star Kids e teatrinho do Sonic
  • Horário: A partir das 15 horas
  • Onde: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Vila Azul do Mar

  • O quê: Power Rangers e show da Turma do Parque com os Beach Friends
  • Horário: 17 horas e 20 horas
  • Onde: Acesso principal do Beach Park – Porto das Dunas
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Via Sul Shopping 

  • O quê: oficina de máscaras inspiradas nos personagens da Patrulha Canina
  • Horário: 18 horas
  • Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
  • Mais informações: @viasulshopping
  • Gratuito

Giga Mall – Desfile Giga Fashion Kids e atividades infantis

  • O quê: desfile infantil, entrega de balões, pula-pula, pipoca e algodão-doce
  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Praça de Eventos, Térreo – Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Mais informações: @gigamallmessejana
  • Gratuito

Domingo, 12 (Dia das Crianças)

Arena Dragão do Mar

  • O quê: Brincando e Pintando no Dragão (pintura de rosto, oficinas, feira e show do DJ Miau e sua Gatarada)
  • Horário: 14 horas às 19 horas
  • Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais informações: @dragaodomar

Teatro Dragão do Mar

  • O quê: Espetáculo Riso em Riso, com Aziz Gual (sessão com audiodescrição)
  • Horário: 16h30
  • Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
  • Gratuito (retirada 1h antes)

Anfiteatro Sérgio Motta

  • O quê: Show do Grupo Cria (RJ) – encerramento do TIC no local
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Centro Dragão do Mar
  • Gratuito

Planetário Rubens de Azevedo

  • O quê: Sessões especiais de astronomia para crianças e público geral
  • Horário: A partir das 15 horas
  • Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Teatro José de Alencar (TJA)

  • O quê: “Borboletário - Teatro para Bebês”, pintura facial e espetáculo “Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso”
  • Horário: A partir das 16 horas
  • Onde: Praça José de Alencar, s/n – Centro
  • Gratuito
  • Mais informações: @teatrojosedalencar

Pinacoteca do Ceará

  • O quê: Ateliê “Chapéu Divertido”, cortejo musical com a Trupe Realejo, oficina “Circo em Família” e espetáculo “Junto e Misturado”, com o grupo Desequilibradoz Circo e Teatro
  • Horário: 10 horas às 15 horas
  • Onde: Rua 24 de Maio, 34 – Centro
  • Gratuito
  • Mais informações: @pinacotecadoceara

Museu da Imagem e do Som (MIS)

  • O quê: Show Tia Samila e sua turma em: Brincadeira de Criança e espetáculo O Circo do Chaplin
  • Horário: A partir das 15 horas
  • Onde: Av. Barão de Studart, 410 – Meireles
  • Gratuito
  • Mais informações: @misceara

"O Circo de Chaplin" faz parte da programação do Dia das Crinaças no MIS(Foto: Deivyson Texeira/ Divulgação)
Caixa Cultural Fortaleza

  • O quê: Espetáculos da Cia Lamento (França) e Pia Fraus (SP), feira de brinquedos e apresentações circenses no pátio
  • Horário: 16 horas às 18 horas
  • Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
  • Gratuito
  • Mais Informações: @caixaculturalfortaleza

Via Sul Shopping

  • O quê: espetáculo inspirado no universo da série infantil “A Casa Mágica da Gabby”
  • Horário: 17 horas
  • Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
  • Mais informações: @viasulshopping
  • Gratuito

Giga Mall 

  • O quê: infláveis, recreação, oficinas de gesso, algodão-doce e apresentação do espetáculo “Bolofofos”
  • Horário: das 10 horas às 13 horas 
  • Onde: Espaço Giga – Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Mais informações: @gigamallmessejana
  • Gratuito

RioMar Kennedy – Festival da Criança

  • O quê: brinquedos infláveis, maratoninha Sesc, pintura facial, pipoca, algodão-doce, pintura em tela, sessão de fotos com personagens, escultura de balão e show da Banda Vocali Kids
  • Horário: a partir das 16 horas
  • Onde: Estacionamento externo - Piso E2, Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Mais informações: @riomarkennedy
  • Gratuito

Estação das Artes –  (Especial Dia das Crianças)

  • O quê: oficinas infantis, pintura facial, circo, música e brincadeiras para toda a família
  • Horário: das 10 horas às 15 horas
  • Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Fortaleza tem programação gratuita para o Dia das Crianças (Foto: Ana Raquel/ Divulgação)
