Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em Fortaleza

Dia das Crianças: veja programação infantil gratuita em FortalezaDe 10 a 12 de outubro, Fortaleza oferece programação gratuita com música, teatro e brincadeiras para as crianças
O Dia das Crianças chega com uma programação especial em Fortaleza e Região Metropolitana, reunindo opções gratuitas de lazer e cultura em diversos espaços da Cidade. Entre as atrações, há teatro, contação de histórias, astronomia, música, oficinas e brincadeiras para todas as idades, tudo pensado para celebrar a infância de forma criativa e acessível.
De sexta,10, a domingo, 12, o público poderá acompanhar atividades no Centro Dragão do Mar, no Planetário Rubens de Azevedo, no Teatro José de Alencar, na Pinacoteca do Ceará, na Caixa Cultural, no Museu da Imagem e do Som, além de shoppings e parques.
Confira a programação da semana do Dia das Crianças em Fortaleza (10/10 a 12/10):
Sexta-feira, 10
Caixa Cultural Fortaleza
- O quê: Abertura do 14º Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), com o espetáculo A Fabulosa História de BasarKus, da companhia francesa Cia Lamento (dança e circo)
- Horário: 10 horas e 14 horas
- Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações: @caixaculturalfortaleza
Sábado, 11
Caixa Cultural Fortaleza
- O quê: Oficina de brinquedos com tampinhas de PET, feira de troca de livros e brinquedos, apresentações circenses e show da DJ Mia
- Horário: A partir das 16 horas
- Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações: @caixaculturalfortaleza
Centro Dragão do Mar
- O quê: Atrações do 14º TIC com o palhaço mexicano Aziz Gual no espetáculo Riso em Riso (sessão com audiodescrição) e apresentação do DJ Miau e sua Gatarada
- Horario: 16h30 às 18h30
- Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações: @dragaodomar
Hub Cultural Porto Dragão
- O quê: Espetáculo Os Peixes não Falam, da Cia Primeiro Olhar (DF), voltado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Horário: 16 horas
- Onde: Rua Boris, 90 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações: @hubportodragao
Shopping RioMar Fortaleza
- O quê: Cover da Rainha dos Baixinhos, recreação Star Kids e teatrinho do Sonic
- Horário: A partir das 15 horas
- Onde: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Vila Azul do Mar
- O quê: Power Rangers e show da Turma do Parque com os Beach Friends
- Horário: 17 horas e 20 horas
- Onde: Acesso principal do Beach Park – Porto das Dunas
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Via Sul Shopping
- O quê: oficina de máscaras inspiradas nos personagens da Patrulha Canina
- Horário: 18 horas
- Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
- Mais informações: @viasulshopping
- Gratuito
Giga Mall – Desfile Giga Fashion Kids e atividades infantis
- O quê: desfile infantil, entrega de balões, pula-pula, pipoca e algodão-doce
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Praça de Eventos, Térreo – Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)
- Mais informações: @gigamallmessejana
- Gratuito
Domingo, 12 (Dia das Crianças)
Arena Dragão do Mar
- O quê: Brincando e Pintando no Dragão (pintura de rosto, oficinas, feira e show do DJ Miau e sua Gatarada)
- Horário: 14 horas às 19 horas
- Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais informações: @dragaodomar
Teatro Dragão do Mar
- O quê: Espetáculo Riso em Riso, com Aziz Gual (sessão com audiodescrição)
- Horário: 16h30
- Onde: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema
- Gratuito (retirada 1h antes)
Anfiteatro Sérgio Motta
- O quê: Show do Grupo Cria (RJ) – encerramento do TIC no local
- Horário: 19 horas
- Onde: Centro Dragão do Mar
- Gratuito
Planetário Rubens de Azevedo
- O quê: Sessões especiais de astronomia para crianças e público geral
- Horário: A partir das 15 horas
- Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
Teatro José de Alencar (TJA)
- O quê: “Borboletário - Teatro para Bebês”, pintura facial e espetáculo “Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso”
- Horário: A partir das 16 horas
- Onde: Praça José de Alencar, s/n – Centro
- Gratuito
- Mais informações: @teatrojosedalencar
Pinacoteca do Ceará
- O quê: Ateliê “Chapéu Divertido”, cortejo musical com a Trupe Realejo, oficina “Circo em Família” e espetáculo “Junto e Misturado”, com o grupo Desequilibradoz Circo e Teatro
- Horário: 10 horas às 15 horas
- Onde: Rua 24 de Maio, 34 – Centro
- Gratuito
- Mais informações: @pinacotecadoceara
Museu da Imagem e do Som (MIS)
- O quê: Show Tia Samila e sua turma em: Brincadeira de Criança e espetáculo O Circo do Chaplin
- Horário: A partir das 15 horas
- Onde: Av. Barão de Studart, 410 – Meireles
- Gratuito
- Mais informações: @misceara
Caixa Cultural Fortaleza
- O quê: Espetáculos da Cia Lamento (França) e Pia Fraus (SP), feira de brinquedos e apresentações circenses no pátio
- Horário: 16 horas às 18 horas
- Onde: Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema
- Gratuito
- Mais Informações: @caixaculturalfortaleza
Via Sul Shopping
- O quê: espetáculo inspirado no universo da série infantil “A Casa Mágica da Gabby”
- Horário: 17 horas
- Onde: Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
- Mais informações: @viasulshopping
- Gratuito
Giga Mall
- O quê: infláveis, recreação, oficinas de gesso, algodão-doce e apresentação do espetáculo “Bolofofos”
- Horário: das 10 horas às 13 horas
- Onde: Espaço Giga – Shopping Giga Mall (R. José Hipólito, 264 - Messejana)
- Mais informações: @gigamallmessejana
- Gratuito
RioMar Kennedy – Festival da Criança
- O quê: brinquedos infláveis, maratoninha Sesc, pintura facial, pipoca, algodão-doce, pintura em tela, sessão de fotos com personagens, escultura de balão e show da Banda Vocali Kids
- Horário: a partir das 16 horas
- Onde: Estacionamento externo - Piso E2, Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Mais informações: @riomarkennedy
- Gratuito
Estação das Artes – (Especial Dia das Crianças)
- O quê: oficinas infantis, pintura facial, circo, música e brincadeiras para toda a família
- Horário: das 10 horas às 15 horas
- Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
