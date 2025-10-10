Dia de Nossa Senhora Aparecida terá esquema especial de trânsito em Fortaleza

AMC disciplina o tráfego para eventos alusivos ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

Celebrado no próximo domingo, 12, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, contará com reforço operacional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) nas celebrações realizadas no santuário dedicado à santa, localizado no bairro Montese, em Fortaleza. Um planejamento especial foi organizado pela autarquia para auxiliar na segurança viária e no apoio aos fiéis. A operação contará com 11 agentes e orientadores de tráfego, distribuídos em motocicletas e viaturas, a partir das 15h, para acompanhar a procissão e orientar a circulação de veículos.

O cortejo religioso, com início previsto para as 17 horas, percorrerá as seguintes vias: rua Aquiles Boris, rua Saudade, avenida dos Expedicionários, rua Raul Cabral, rua Allan Kardec, rua Barão de Canindé, rua 15 de Novembro, rua César Rossas, rua Três Marias, rua Antônio Fiúza, rua Professor Teodorico e rua Equador. De acordo com a AMC, bloqueios temporários e desvios serão implantados ao longo do percurso, sendo liberados gradualmente à medida que a procissão avançar. Missa solene e celebrações em outros bairros O ponto alto da programação será a missa de encerramento, às 19 horas, presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão (OSB). Durante o momento, os cruzamentos da rua Isaie Boris com a rua Equador e da rua Isaie Boris com a rua Coronel Alexandrino permanecerão interditados.