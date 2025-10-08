Galinhas fogem e ocupam via após caminhão tombar na CE-065, em Maranguape

Galinhas fogem e ocupam via após caminhão tombar na CE-065, em MaranguapeApós o acidente, as galinhas ugiram do veículo e ocuparam a estrada no bairro Coité, em Maranguape
Um caminhão carregado de galinhas tombou na manhã desta quarta-feira, 8, na CE-065, no bairro Coité, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Testemunhas registraram imagens do momento em que as galinhas – que fugiram do veículo – ocuparam a via pública após o acidente.
A CE-065 começa a partir de Maracanaú, passa por Maranguape, no Ceará, e serve como acesso à BR-020 (Anel Viário de Fortaleza).
Essa estrada segue no sentido oposto à Capital, passando pela Região Metropolitana e chegando a outras localidades do estado, como Guaramiranga, Pacoti e Mulungu.
Em nota, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) afirmou que não foi acionada para esta ocorrência.