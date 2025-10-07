O que se sabe sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará?Estado acumula cinco casos notificados, dos quais três já foram descartados e dois seguem em investigação; 100 doses de antídoto estão disponíveis
Passados quatro dias desde a primeira suspeita de intoxicação por metanol no Ceará, no sábado, 4, o Estado acumula cinco notificações de pessoas possivelmente infectadas.
Três já foram descartadas após os pacientes testarem negativo para presença de metanol no organismo, enquanto outras duas seguem em investigação.
O quadro geral do Estado não traz motivos para alarde, já que até aqui, nenhum caso ou morte por intoxicação com metanol teve confirmação.
O POVO reuniu as principais informações sobre os pacientes atendidos e o avanço das investigações no Ceará. Confira:
Onde foram os casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará?
Dois pacientes foram atendidos no município de Quixeramobim, um em Caucaia, um em São Gonçalo do Amarante e um em Aquiraz.
Os pacientes de Quixeramobim foram atendidos no Hospital Regional do Sertão Central, na mesma cidade, enquanto a paciente de Caucaia foi encaminhada para um hospital da Unimed em Fortaleza.
O paciente de São Gonçalo do Amarante foi encontrado morto em casa e submetido a testes de intoxicação por ter histórico de consumo de álcool.
Não há confirmação de onde o paciente de Aquiraz foi internado.
Qual o estado de saúde dos pacientes?
As duas primeiras pessoas internadas sob suspeita de intoxicação por metanol no Ceará apresentavam boa evolução no quadro de saúde até esta segunda-feira, 7, e tinham previsão de alta hospitalar.
Os pacientes são um adolescente de Quixeramobim, notificado no sábado, e uma mulher de Caucaia, que deu entrada no hospital ao meio-dia de domingo, 5.
O homem de São Gonçalo do Amarante, por sua vez, já foi encontrado morto dentro da própria residência durante o fim de semana.
O quadro de saúde do paciente de Aquiraz não foi detalhado.
Qual o tratamento para intoxicação por metanol?
O Ceará já dispõe de 100 ampolas do antídoto para a intoxicação distribuído pelo Ministério da Saúde (MS). Os frascos contém etanol farmacêutico, uma das substâncias utilizadas para conter a ação do metanol no organismo.
A remessa é parte das 12 mil doses adquiridas pelo MS na última semana e ficará estocada na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) até que surjam casos confirmados. Comprovada a intoxicação, o antídoto será enviado diretamente para o hospital onde o paciente estiver internado.
Quais as diferenças entre intoxicação por metanol e ressaca?
Os sintomas de uma intoxicação por metanol podem ser confundidos com os de uma ressaca forte, principalmente por ambos ocorrerem após o consumo de álcool.
O diferença nos dois quadros está na duração dos efeitos da bebida. Efeitos como desconforto gastrointestinal, sensação de embriaguez e turvidez na visão algum tempo depois do consumo de álcool são comuns, mas se perduraram por doze ou mais horas, uma unidade médica deve ser procurada.
Qual o cenário nacional da crise sanitária do metanol?
Até a noite de segunda-feira, o Brasil registrava 217 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Destes, 17 foram confirmados e 200 estavam em investigação. Ao todo, 13 estados tiveram casos confirmados (veja abaixo). Os dados foram veiculados pela Agência Brasil.
São Paulo é o epicentro da crise sanitária até o momento, com 15 casos confirmados e outros 164 em investigação. O estado também é o único com mortes ligadas ao metanol confirmadas, três, conforme divulgado pelo portal G1 São Paulo.
