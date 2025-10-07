O que se sabe sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará?

Imagem de apoio ilustrativo: autoridades investigam presença de substância em bebidas destiladas / Crédito: Freepik

Passados quatro dias desde a primeira suspeita de intoxicação por metanol no Ceará, no sábado, 4, o Estado acumula cinco notificações de pessoas possivelmente infectadas. Três já foram descartadas após os pacientes testarem negativo para presença de metanol no organismo, enquanto outras duas seguem em investigação.

Não há confirmação de onde o paciente de Aquiraz foi internado. Qual o estado de saúde dos pacientes? As duas primeiras pessoas internadas sob suspeita de intoxicação por metanol no Ceará apresentavam boa evolução no quadro de saúde até esta segunda-feira, 7, e tinham previsão de alta hospitalar. Os pacientes são um adolescente de Quixeramobim, notificado no sábado, e uma mulher de Caucaia, que deu entrada no hospital ao meio-dia de domingo, 5.

O homem de São Gonçalo do Amarante, por sua vez, já foi encontrado morto dentro da própria residência durante o fim de semana. O quadro de saúde do paciente de Aquiraz não foi detalhado. Qual o tratamento para intoxicação por metanol? O Ceará já dispõe de 100 ampolas do antídoto para a intoxicação distribuído pelo Ministério da Saúde (MS). Os frascos contém etanol farmacêutico, uma das substâncias utilizadas para conter a ação do metanol no organismo.