Plano Estadual Pena Justa visa reduzir problemas do sistema penitenciário do Ceará

Lançamento do Plano Estadual Pena Justa ocorreu nessa sexta-feira, 26; projeto reúne medidas para resolver problemas do sistema penitenciário no Ceará / Crédito: Zé Vitor/Ascom TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lançou nessa sexta-feira, 26, a versão cearense do Plano Estadual Pena Justa. O documento reúne ações para solucionar problemas do sistema carcerário, com participação de diversos órgãos. A elaboração do Plano Estadual Pena Justa contou com membros do Executivo, Legislativo e do Judiciário, além da Defensoria Pública estadual (DPCE) e do Ministério Público do Ceará (MPCE), como representação do Estado.