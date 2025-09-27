Câmera de vigilância flagra cachorro "furtando" marmita em Fortaleza"Ainda corri atrás dele, dobrei a rua dois quarteirões abaixo e quando, finalmente, consegui me aproximar, ele jogou toda a comida no chão e comeu", comenta o funcionário que teve a comida levada
O funcionário de uma loja de colchões passou por uma situação inusitada na sexta-feira, 26. Ele deixou a marmita do almoço na calçada enquanto abria a porta do estabelecimento comercial, no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, e um cachorro acabou levando a comida.
Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do cachorro, que aparece se aproximando da embalagem. É possível ver que quando ele sai com a marmita na boca e, depois, o funcionário percebe o que aconteceu.
Ele olha para os lados e visualiza o cachorro fugindo com o alimento.
O POVO procurou o funcionário "vítima" do furto, Thomas Oliveira, que relatou a ação. O rapaz afirma que o cãozinho é abandonado e costuma ficar na esquina do galpão da loja de colchões.
Ele conta que imaginou ter sido algum amigo que tivesse levado a marmita por brincadeira, mas ficou surpreso quando viu o cachorro fugindo.
"Ainda corri atrás dele, dobrei a rua, dois quarteirões para baixo, e consegui chegar perto dele. Quando consegui me aproximar, ele jogou a comida toda no chão e comeu", descreve.