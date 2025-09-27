Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmera de vigilância flagra cachorro "furtando" marmita em Fortaleza

Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
O funcionário de uma loja de colchões passou por uma situação inusitada na sexta-feira, 26. Ele deixou a marmita do almoço na calçada enquanto abria a porta do estabelecimento comercial, no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, e um cachorro acabou levando a comida. 

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do cachorro, que aparece se aproximando da embalagem. É possível ver que quando ele sai com a marmita na boca e, depois, o funcionário percebe o que aconteceu.

Ele olha para os lados e visualiza o cachorro fugindo com o alimento. 

O POVO procurou o funcionário "vítima" do furto, Thomas Oliveira, que relatou a ação. O rapaz afirma que o cãozinho é abandonado e costuma ficar na esquina do galpão da loja de colchões.

Ele conta que imaginou ter sido algum amigo que tivesse levado a marmita por brincadeira, mas ficou surpreso quando viu o cachorro fugindo.

"Ainda corri atrás dele, dobrei a rua, dois quarteirões para baixo, e consegui chegar perto dele. Quando consegui me aproximar,  ele jogou a comida toda no chão e comeu", descreve. 

