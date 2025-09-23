"Uma família disse 'sim' e me salvou", diz homem que recebeu pulmão

IJF promove o 13º Encontro de Famílias Doadoras de Órgãos do IJF na Casa Barão de Camocim. A iniciativa integra as ações do Setembro Verde, mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecido / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Por outro lado, o impacto da negativa familiar também é direto na vida dos receptores. Ele relata ter sido chamado 10 vezes para o procedimento. Em três ocasiões, a família não autorizou o transplante, mesmo com o órgão estando em condições e sendo compatível. Cerca de 40 famílias doadoras de órgãos participaram na manhã desta terça-feira, 23, do 13° Encontro anual em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado em 27 de setembro no Brasil, na Casa Barão de Camocim, no Centro de Fortaleza. A iniciativa reúne familiares que autorizaram o transplante de órgãos, pessoas transplantadas, representantes religiosos, profissionais e colaboradores do Instituto Dr. José Frota (IJF), e agentes que contribuíram com a rede de solidariedade desse ato que salva vidas. O evento integra as ações do Setembro Verde, mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos e tecidos. O encontro foi promovido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do IJF.

“A minha vida realmente estava por um fio. Eu não tinha mais esperança, não tinha mais opção. Só me apegava a Deus e pedia que ele providenciasse um pulmão para mim. E no momento certo, esse pulmão veio”, relembra. Altair recebeu um novo pulmão há seis meses. De maneira similar, Diógenes Castro, transplantado de coração, narrou que o primeiro coração destinado a ele não foi doado porque a família recusou. Ele rememora o período de espera antes de receber o órgão bem-sucedido em agosto de 2016, demonstrando gratidão por sua nova chance de vida.

“Por isso, hoje eu faço propaganda do meu corpo e participo das campanhas, (...) porque todo mês tem alguém precisando de um órgão. Se a gente convencer a família a doar, damos vida às pessoas”, fala Diógenes. IJF concentra 38% das doações de órgãos no Ceará Atualmente, o IJF é responsável por 38% das doações de órgãos disponibilizados para transplantes no Ceará, segundo o Instituto. Neste ano, no período de janeiro a agosto, o IJF já registrou 108 captações de órgãos e tecidos. Em 2024, foram 197 procedimentos durante o ano todo.

Conforme a Instituição, no mesmo ano, a taxa de aceite familiar foi de 84%, enquanto a média nacional é de 54%. A enfermeira e coordenadora da Comissão Inter-Hospitalar de doação de órgãos, Aline Alves, explica que a negativa familiar é a principal causa de não doação de órgãos no Brasil, atingindo uma taxa nacional de 46%. “Nossa taxa de negativa familiar em 2024 ficou em torno de 17% e isso se deve principalmente ao acolhimento que as famílias recebem já desde o início do processo. Elas são acionadas e esclarecidas. E esse acolhimento, realizado de forma empática, com respeito e autenticidade, faz com que essas famílias digam sim à doação”, diz Aline.