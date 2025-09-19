Conheça o calendário de floração dos ipês no Ceará

Entre agosto e setembro, começa a floração dos ipês amarelos marcando o início da primavera / Crédito: Samuel Setubal

Entre julho e setembro, ruas e avenidas do Ceará ganham um colorido especial com a floração dos ipês. Amarelos, roxos, brancos ou cor de rosa, essas árvores chamam a atenção pela beleza e exuberância de suas flores. Curiosamente, a florada ocorre justamente nos períodos mais secos, já que a espécie consegue se adaptar com facilidade a climas áridos e de pouca chuva. LEIA TAMBÉM | Ipê-amarelo é escolhido como a Árvore Símbolo de Fortaleza

Para compreender melhor esse fenômeno, O POVO conversou com a cientista ambiental Lígia Costa, que explicou como os ipês reagem às condições climáticas, de que forma a arborização urbana interfere em sua floração e qual é a importância dessas árvores para a biodiversidade. “Normalmente, a floração dos ipês acontece no segundo semestre, variando de acordo com cada espécie”, explica a pesquisadora. No Ceará, especialmente em Fortaleza, o ipê-amarelo é o que mais se destaca, sendo inclusive reconhecido como árvore símbolo da capital. Entretanto, outras tonalidades, como branco, rosa e roxo, também podem ser encontradas em diferentes regiões do Estado. O período de florada de cada uma delas pode variar em função de fatores diversos, sobretudo mudanças climáticas. Ipê no Parque Estadual do Cocó, na área do Adahil Barreto Crédito: Demitri Túlio Em 2021 o ipê amarelo foi considerado símbolo de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Ipê completamente florido em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA

Com o fim da quadra chuvosa, inicia-se a primavera, caracterizada por um período seco, que favorece o florescimento das árvores. Lígia explica que isso é uma estratégia de sobrevivência da planta. “É como se a planta entendesse que o clima está ficando mais quente e que há pouca água. Ao perceber a estiagem, ela inicia a perda das folhas para evitar desidratação nos processos fisiológicos. Em seguida, floresce para se reproduzir e dispersar suas sementes com o auxílio do vento. Dessa forma, garante a continuidade da espécie.” Ciclo de floração

O ipê-rosa (Handroanthus avellanedae) é o primeiro a florescer, entre o fim de junho e o início de julho; Em seguida vêm os ipês-roxos (Tabebuia heptaphylla), entre julho e setembro; Depois aparecem os ipês-amarelos (Tabebuia ochracea), entre agosto e setembro, marcando o início da primavera; Por fim, os ipês-brancos, os mais raros, florescem em outubro.

Apesar do espetáculo, a floração é breve: dura cerca de uma semana. Em algumas espécies, pode chegar a 20 dias, dependendo das condições ambientais.

Interferências no processo A cientista ressalta que as mudanças climáticas podem alterar esse ciclo. O prolongamento das chuvas, por exemplo, adia a chegada da seca e, consequentemente, da florada. “Se o período de estiagem começa mais tarde, a planta entende que ainda não é hora de perder as folhas e iniciar a reprodução. Isso impacta todo o processo fenológico”, pontua. Além do clima, o manejo urbano também influencia. Podas inadequadas, solos pobres em nutrientes e a compactação do terreno comprometem tanto o desenvolvimento quanto a durabilidade da árvore. “Por isso, não se recomenda podar ipês durante a floração, pois isso prejudica a reprodução da espécie”, alerta Lígia. Ipê na av. Domingos Olímpio, próximo a av. da Universidade Crédito: Samuel Setubal