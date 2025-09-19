Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça o calendário de floração dos ipês no Ceará

Ipês transformam a paisagem do Ceará em espetáculo de cores

Fenômeno marca o fim da quadra chuvosa e transforma ruas e avenidas em verdadeiros corredores floridos
Autor Carlos Daniel
Tipo Notícia

Entre julho e setembro, ruas e avenidas do Ceará ganham um colorido especial com a floração dos ipês. Amarelos, roxos, brancos ou cor de rosa, essas árvores chamam a atenção pela beleza e exuberância de suas flores. Curiosamente, a florada ocorre justamente nos períodos mais secos, já que a espécie consegue se adaptar com facilidade a climas áridos e de pouca chuva.

LEIA TAMBÉM | Ipê-amarelo é escolhido como a Árvore Símbolo de Fortaleza

Para compreender melhor esse fenômeno, O POVO conversou com a cientista ambiental Lígia Costa, que explicou como os ipês reagem às condições climáticas, de que forma a arborização urbana interfere em sua floração e qual é a importância dessas árvores para a biodiversidade.

“Normalmente, a floração dos ipês acontece no segundo semestre, variando de acordo com cada espécie”, explica a pesquisadora.

No Ceará, especialmente em Fortaleza, o ipê-amarelo é o que mais se destaca, sendo inclusive reconhecido como árvore símbolo da capital. Entretanto, outras tonalidades, como branco, rosa e roxo, também podem ser encontradas em diferentes regiões do Estado. O período de florada de cada uma delas pode variar em função de fatores diversos, sobretudo mudanças climáticas.

Ipê no Parque Estadual do Cocó, na área do Adahil Barreto
Ipê no Parque Estadual do Cocó, na área do Adahil Barreto Crédito: Demitri Túlio
Em 2021 o ipê amarelo foi considerado símbolo de Fortaleza
Em 2021 o ipê amarelo foi considerado símbolo de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal
Ipê completamente florido em Fortaleza
Ipê completamente florido em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA

Com o fim da quadra chuvosa, inicia-se a primavera, caracterizada por um período seco, que favorece o florescimento das árvores. Lígia explica que isso é uma estratégia de sobrevivência da planta.

“É como se a planta entendesse que o clima está ficando mais quente e que há pouca água. Ao perceber a estiagem, ela inicia a perda das folhas para evitar desidratação nos processos fisiológicos. Em seguida, floresce para se reproduzir e dispersar suas sementes com o auxílio do vento. Dessa forma, garante a continuidade da espécie.”

Ciclo de floração

  • O ipê-rosa (Handroanthus avellanedae) é o primeiro a florescer, entre o fim de junho e o início de julho;
  • Em seguida vêm os ipês-roxos (Tabebuia heptaphylla), entre julho e setembro;
  • Depois aparecem os ipês-amarelos (Tabebuia ochracea), entre agosto e setembro, marcando o início da primavera;
  • Por fim, os ipês-brancos, os mais raros, florescem em outubro.


Apesar do espetáculo, a floração é breve: dura cerca de uma semana. Em algumas espécies, pode chegar a 20 dias, dependendo das condições ambientais.

Interferências no processo

A cientista ressalta que as mudanças climáticas podem alterar esse ciclo. O prolongamento das chuvas, por exemplo, adia a chegada da seca e, consequentemente, da florada. “Se o período de estiagem começa mais tarde, a planta entende que ainda não é hora de perder as folhas e iniciar a reprodução. Isso impacta todo o processo fenológico”, pontua.

Além do clima, o manejo urbano também influencia. Podas inadequadas, solos pobres em nutrientes e a compactação do terreno comprometem tanto o desenvolvimento quanto a durabilidade da árvore. “Por isso, não se recomenda podar ipês durante a floração, pois isso prejudica a reprodução da espécie”, alerta Lígia.

Outro aspecto observado é que, em situações de estresse hídrico, os ipês podem antecipar sua floração como forma de autopreservação. “Se a planta floresce muito cedo, é sinal de que está sob forte estresse ambiental. É uma estratégia para dispersar sementes e garantir a perpetuação da espécie”, acrescenta.

A importância dos ipês para as cidades

No Ceará, especialmente em Fortaleza, o ipê-amarelo é o mais comum, sendo inclusive reconhecido como árvore símbolo da capital. Já no Interior, predominam os ipês-rosa, conhecidos popularmente como “pau-d’arco”.

Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA

Os ipês exercem papel essencial na biodiversidade urbana, servindo como fonte de néctar para abelhas e beija-flores, além de abrigo para aves e insetos. “São árvores nativas que mantêm relações ecológicas fundamentais e contribuem para a manutenção da fauna local”, afirma a cientista.

CONFIRA | Moléculas desenvolvidas a partir do Ipê, por pesquisadores da UFC, podem ser mais eficazes no combate ao câncer

Além disso, influenciam diretamente na qualidade de vida nas cidades. “Eles ajudam a criar microclimas mais amenos, tornam os espaços urbanos visualmente mais agradáveis e ainda oferecem benefícios psicológicos à população, já que áreas arborizadas estão diretamente ligadas ao bem-estar”, conclui.

Confira mais fotos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade no Mauc dentro da UFC. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade no Mauc dentro da UFC. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade na Av Domingos Olimpio. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade na Av Domingos Olimpio. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade no Mauc dentro da UFC. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2025: Ipês florecendo começando a ficar com a copa coberta de flores e colorir a cidade no Mauc dentro da UFC. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
Flores amarelas do ipê enfeitam Avenida Domingos Olímpio
Flores amarelas do ipê enfeitam Avenida Domingos Olímpio Crédito: FOTOS FABIO LIMA
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA
Florescimento dos Ipês em FortalezaNa foto: Ipê rosaFoto: Deivyson Teixeira, em 31/08/2012
Florescimento dos Ipês em FortalezaNa foto: Ipê rosaFoto: Deivyson Teixeira, em 31/08/2012 Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza
Florescimento dos Ipês rosa em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA
Ipê completamente florido em Fortaleza
Ipê completamente florido em Fortaleza Crédito: DEIVYSON TEIXEIRA
Reforma na Praça do Carmo e em outra praças do Centro da Cidade de FortalezaNa foto: Ipê roxo, na Praça José de AlencarFoto: Iana Soares, em 28/06/2011
Reforma na Praça do Carmo e em outra praças do Centro da Cidade de FortalezaNa foto: Ipê roxo, na Praça José de AlencarFoto: Iana Soares, em 28/06/2011 Crédito: IANA SOARES

