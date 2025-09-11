Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empreendedorismo e vida plena após os 50 são destaques no Missão Mulher 2025
Empreendedorismo e vida plena após os 50 são destaques no Missão Mulher 2025

Evento gratuito acontece na próxima segunda (15) e leva ao palco grandes nomes como Erotilde Honório e Tissiana Studart Lima. Inscreva-se via Sympla
A quinta edição do Missão Mulher traz ao público duas profissionais que representam bem a diversidade de trajetórias femininas: a médica e professora Erotilde Honório e a CEO da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima. Em comum, ambas reforçam a ideia de que qualidade de vida e empreendedorismo podem transformar vidas em qualquer fase.

 

Com a palestra “A vida plena aos 50+ com alegrias, saúde e amizades”, Erotilde defende que o envelhecimento deve ser visto como um período de descobertas e possibilidades. Para ela, manter o corpo em movimento, investir no autoconhecimento e cultivar novas amizades são pilares de uma vida mais saudável e feliz.

“O tempo não é estocável. Evite chegar à morte e descobrir que não viveu”, alerta a médica homeopata, que trabalha com o conceito holístico de saúde ao orientar o paciente na alimentação para um corpo saudável. Para ela, práticas simples como caminhar, rir, experimentar novos hábitos e buscar bem-estar em cada fase da vida são formas de viver com mais saúde e alegria.

 

Case de sucesso

CEO da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima participará do Missão Mulher 2025 com case de sucesso motivacional
CEO da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima participará do Missão Mulher 2025 com case de sucesso motivacional Crédito: Divulgação

A programação traz, também, a história da diretora da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima, que transformou o legado iniciado pela avó em um dos maiores grupos alimentícios do Estado, proprietário das marcas Granja Regina, Mercí e Gostosinha.

“Não é sobre exaltar apenas uma trajetória individual, mas sobre mostrar que um pequeno sonho, quando colocado em prática com coragem, dedicação e fé, pode abrir caminhos novos para nós mulheres e para toda a sociedade”, afirma Tissiana.

Ao compartilhar sua experiência, a empresária destaca os desafios de equilibrar vida pessoal e profissional, mas também reforça a importância da fé, do aprendizado constante e do cuidado com as pessoas. Para ela, empreender é um caminho de realização e impacto social.

“O empreendedorismo dá autonomia, gera independência e abre horizontes. Para muitas mulheres, ele representa uma chave de liberdade e de voz na sociedade. Além disso, empreender fortalece a autoestima e permite que talentos antes invisíveis sejam colocados em prática. Acredito que quanto mais mulheres estiverem empreendendo, mais transformada será a nossa realidade social, porque o empreendedorismo feminino é inclusivo, colaborativo e gera impacto positivo em várias esferas”, conclui.


Realizado pelo O POVO, com curadoria da jornalista Lêda Maria, o Missão Mulher é um espaço de inspiração e fortalecimento feminino. Sua quinta edição reúne cerca de 400 mulheres em um workshop show que celebra a força das empreendedoras e aborda temas como autoestima, inovação, sucesso e sexualidade.


Missão Mulher 2025
Quando: 15 de setembro, às 13h
Onde: Hotel Gran Marquise
Evento gratuito. Inscrições via Sympla

 

