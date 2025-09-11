Empreendedorismo e vida plena após os 50 são destaques no Missão Mulher 2025

Convidadas trazem ao palco a ideia de que qualidade de vida e empreendedorismo podem transformar vidas em qualquer fase / Crédito: O POVO

A quinta edição do Missão Mulher traz ao público duas profissionais que representam bem a diversidade de trajetórias femininas: a médica e professora Erotilde Honório e a CEO da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima. Em comum, ambas reforçam a ideia de que qualidade de vida e empreendedorismo podem transformar vidas em qualquer fase.

A médica e professora Erotilde Honório é uma das palestrantes do Missão Mulher 2025 Crédito: Divulgação

Com a palestra “A vida plena aos 50+ com alegrias, saúde e amizades”, Erotilde defende que o envelhecimento deve ser visto como um período de descobertas e possibilidades. Para ela, manter o corpo em movimento, investir no autoconhecimento e cultivar novas amizades são pilares de uma vida mais saudável e feliz.

“O tempo não é estocável. Evite chegar à morte e descobrir que não viveu”, alerta a médica homeopata, que trabalha com o conceito holístico de saúde ao orientar o paciente na alimentação para um corpo saudável. Para ela, práticas simples como caminhar, rir, experimentar novos hábitos e buscar bem-estar em cada fase da vida são formas de viver com mais saúde e alegria.

Case de sucesso

CEO da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima participará do Missão Mulher 2025 com case de sucesso motivacional Crédito: Divulgação

A programação traz, também, a história da diretora da Pole Alimentos, Tissiana Studart Lima, que transformou o legado iniciado pela avó em um dos maiores grupos alimentícios do Estado, proprietário das marcas Granja Regina, Mercí e Gostosinha.

“Não é sobre exaltar apenas uma trajetória individual, mas sobre mostrar que um pequeno sonho, quando colocado em prática com coragem, dedicação e fé, pode abrir caminhos novos para nós mulheres e para toda a sociedade”, afirma Tissiana.

Ao compartilhar sua experiência, a empresária destaca os desafios de equilibrar vida pessoal e profissional, mas também reforça a importância da fé, do aprendizado constante e do cuidado com as pessoas. Para ela, empreender é um caminho de realização e impacto social.



“O empreendedorismo dá autonomia, gera independência e abre horizontes. Para muitas mulheres, ele representa uma chave de liberdade e de voz na sociedade. Além disso, empreender fortalece a autoestima e permite que talentos antes invisíveis sejam colocados em prática. Acredito que quanto mais mulheres estiverem empreendendo, mais transformada será a nossa realidade social, porque o empreendedorismo feminino é inclusivo, colaborativo e gera impacto positivo em várias esferas”, conclui.

Missão Mulher

Realizado pelo O POVO, com curadoria da jornalista Lêda Maria, o Missão Mulher é um espaço de inspiração e fortalecimento feminino. Sua quinta edição reúne cerca de 400 mulheres em um workshop show que celebra a força das empreendedoras e aborda temas como autoestima, inovação, sucesso e sexualidade.



Missão Mulher 2025

Quando: 15 de setembro, às 13h

Onde: Hotel Gran Marquise

Evento gratuito. Inscrições via Sympla