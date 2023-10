São Francisco de Assis: conheça a história do santo protetor dos animais

São Francisco de Assis, santo que é lembrado pela Igreja Católica no dia 4 de outubro Crédito: Reprodução/ Wikimedia Commons

Reconhecido hoje pela imagem de um frade em roupa marrom, uma corda amarrada na cintura, sandálias simples de couro e corte de cabelo com o topo da cabeça à mostra, as origens de São Francisco de Assis o mostram bem diferente do símbolo de humildade, benevolência e caridade. Francisco de Assis foi responsável pela fundação da Ordem dos Franciscanos e é conhecido por sua devoção à natureza, amor pelos animais e compromisso com a humildade e a compaixão

Conheça um pouco mais sobre a história do santo celebrado em 4 de outubro, o dia seguinte à sua morte.

De Giovanni para Francisco Nascido em 1181 ou 1182 na cidade de Assis, atual Itália, ele foi batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone e era filho de uma família relativamente bem-sucedida. Seu pai, Pietro di Bernardone dei Moriconi, era um comerciante têxtil que tinha bom tráfego entre a burguesia estabelecida na época. Sua mãe, Pica Bourlemont, era uma mulher de raízes francesas. Não há consenso sobre o seu apelido Francisco. Provavelmente, era uma referência à França. Para alguns biógrafos, porque desde pequeno o menino tinha encantamento pelo idioma e pela cultura francesa. Para outros, seria uma homenagem da família aos parentes franceses. O que parece não haver dúvidas é que se trata de um nome que foi assumido antes da vida religiosa — ou seja, desde a tenra juventude Giovanni já era chamado de Francesco, em português Francisco, pelos seus amigos. Francisco de Assis: do luxo à pobreza A Itália, como toda a Europa daquela época, vivia uma fase bastante conflitiva de sua história, marcada pela passagem do sistema feudal (baseado na servidão e nas relações desiguais entre vassalos e suseranos) para o sistema burguês, com o surgimento das comunas livres (pequenas cidades). Batalhas entre os senhores feudais e as emergentes comunas eram frequentes.

Também havia choques entre o Imperador, como a força civil do Sacro Império, e o Papa, como chefe espiritual. A cidade de Assis, por sua posição geográfica no entroncamento Alemanha-Roma e por sua importância comercial, trocava constantemente de “dono”. Como um jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar fortuna, fama e um título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, Francisco partiu. Durante os combates, ele caiu prisioneiro, sendo levado para a prisão de Perúgia, onde ficou por um ano. O sofrimento da prisão, somado ao enfraquecimento causado pela doença, provocou mudanças no jovem Francisco. No livro “Francisco”, o autor Gianmaria Polidoro (Editora Vozes) lembra que entre 1202 e 1205 encontramos um Francisco inquieto.

Ele queria combater em Espoleto, entre Assis e Roma, mas adoeceu. Durante a enfermidade, Francisco ouviu uma voz sobrenatural, pedindo para ele "servir ao amor e ao Servo". São Francisco de Assis e a renúncia aos bens materiais Em um momento em que rezava sozinho na Igreja de São Damião, em Assis, Francisco sentiu que o crucifixo "falava" com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: "Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas".